“Es un ladrón, es un corrupto”: Javier Milei escala la disputa con Lula da Silva y lo acusa de interferencia política

El presidente argentino, Javier Milei, reiteró el domingo sus acusaciones contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificándolo de “ladrón” y “corrupto”, una semana después de que sus dichos provocaran una crisis diplomática entre los dos países de Sudamérica.

A los 80 años, Luiz Inácio Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección: “Estoy muy entero”

“Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso por lo cual también es cierto lo de presidiario y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente”, dijo el mandatario ultraliberal en entrevista con LN+.

“La pregunta es, ¿mentí?”, dijo Milei al ser consultado por calificar a Lula de “ladrón”, aunque sin nombrarlo, durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar al actual presidente de Brasil en las elecciones de octubre.

🚨🇦🇷🇧🇷 | BASADÍSIMO: Javier Milei no dudó en ratificar sus declaraciones contra el dictador comunista de Brasil, Lula da Silva.



"¿Mentí?... Es ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso y lo liberaron por una falla del procedimiento, no por ser… pic.twitter.com/28Mxsu9Roz — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 3, 2026

Los dichos de Milei en Sao Paulo desencadenaron una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por “las ofensas proferidas” por el mandatario argentino.

Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle “repulsa” y pedirle explicaciones por las “agresiones” del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Durante la semana, Argentina intentó bajar el tono al incidente diplomático.

Presidente de Latinoamérica asegura que la extrema derecha no volverá a gobernar su país mientras él viva

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, subrayó que de su parte no hay posibilidades de romper relaciones con su vecino y principal socio comercial.

Pero este domingo, Milei reiteró sus dichos sin rodeos y con vehemencia, calificando a Lula de “ladrón” tres veces seguidas antes de exponer las acusaciones que ya había realizado contra el mandatario en una entrevista radial hace siete días.

Lula da Silva y Javier Milei Foto: AFP

Milei volvió a acusar a Lula de “interferencia política” en su país y en la región.

A los 80 años, Lula se declaró este domingo “muy entero” al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre.

Por su parte Milei, aunque no ha lanzado oficialmente su candidatura, sí ha intensificado su discurso confrontativo de cara a competir en las presidenciales de octubre de 2027.

Durante la entrevista, repitió en varias oportunidades que de cara a su posible reelección solo compite consigo mismo, al destacar logros de su gobierno.

🚨🇧🇷🇦🇷🇺🇸 | #URGENTE TIENE QUE CAER: El dictador socialista Lula da Silva desafió a Donald Trump y a Javier Milei: “Mientras yo viva, la extrema derecha no volverá a gobernar este país. Si quieren venir Trump y Milei, que vengan. Yo no quiero ayuda de afuera, solo la del pueblo… pic.twitter.com/jV7ZNBf1ps — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 2, 2026

Milei ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal, que han permitido reducir la inflación —161 % interanual al asumir el poder, frente al 33,5 % actual—, pero que afectaron el empleo, la actividad industrial y el consumo.

*Con información de AFP.