Tras dos años de ruptura, Venezuela y República Dominicana reanudan sus relaciones diplomáticas

Venezuela y República Dominicana acordaron un “proceso de normalización gradual” de sus relaciones diplomáticas y consulares, tras una ruptura de dos años por cuestionamientos de Santo Domingo a la reelección del ahora depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro.

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En febrero, Caracas y Santo Domingo habían acordado reanudar sus servicios consulares y su reconexión aérea, en medio de una reapertura internacional que impulsa el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

Como resultado de un “diálogo sostenido”, los países “han acordado iniciar un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, sustentado en una hoja de ruta que será desarrollada de común acuerdo”, indicó el domingo el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

“Esta decisión responde al interés compartido de fortalecer los canales institucionales de comunicación, en beneficio de los nacionales de ambos países y de los vínculos históricos de amistad que unen a Venezuela y República Dominicana”, indicó.

Venezuela había roto relaciones con República Dominicana en 2024, tras cuestionamientos a la reelección para un tercer periodo de Maduro, que la oposición tachó de fraudulenta.

Desde la captura del mandatario izquierdista el 3 de enero, Washington mantiene una fuerte presión sobre el gobierno interino de Rodríguez.

El presidente dominicano, Luis Abinader, es aliado de su homólogo estadounidense Donald Trump y en noviembre permitió a Estados Unidos utilizar su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas como parte de la presión contra Caracas.

En las últimas dos semanas, Venezuela acordó igualmente con Perú y Chile planes para reanudar sus relaciones diplomáticas, también rotas en 2024 bajo Maduro.

*Con información de AFP