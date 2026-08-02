Marco Rubio acusa a Cuba de infiltrar espías en Estados Unidos y reivindica el papel de Donald Trump frente a China, Irán y Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la estrategia de la administración de Donald Trump frente a algunos de los principales desafíos internacionales, desde Cuba hasta Venezuela, pasando por China, Irán y la guerra en Ucrania, al tiempo que reivindicó el liderazgo del mandatario en materia de política exterior y de seguridad.

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En una entrevista concedida a la cadena Fox News, Rubio situó a Cuba como una de las principales amenazas para la seguridad nacional estadounidense, abogó por mantener la presión sobre el régimen iraní, defendió el papel de Washington como posible mediador entre Rusia y Ucrania y aseguró que la relación personal entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, constituye un elemento clave para preservar la estabilidad entre ambas potencias.

Cuba, una ‘superpotencia’ del espionaje

Rubio respaldó un reciente informe elaborado sobre Cuba en el que se alerta de las actividades de inteligencia e influencia atribuidas al Gobierno cubano, y aseguró que La Habana logró infiltrarse en instituciones estadounidenses durante décadas.

“Si observas la historia del espionaje en Estados Unidos, Cuba es el único país que consistentemente ha implantado e incrustado espías en nuestro sistema, sin siquiera pagarles”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense recordó varios casos de infiltración en organismos de inteligencia y sostuvo que el régimen cubano también desempeñó un papel relevante en operaciones de influencia política tanto en América Latina como en Estados Unidos.

En este sentido, defendió que las protestas de los últimos años en territorio estadounidense responden a redes organizadas y financiadas en las que, según dijo, Cuba desempeña un papel relevante para ejercer presión sobre responsables políticos estadounidenses.

Asimismo, rechazó las críticas que cuestionan el informe e insistió en que esta realidad representa una amenaza que no puede ignorarse, al tiempo que cargó contra quienes -a su juicio- mantienen posiciones favorables hacia La Habana.

“Sé que hay muchas personas en la academia estadounidense, y francamente en la prensa estadounidense, que simpatizan con el régimen cubano”, señaló, antes de sostener que esa simpatía también se ha dado en distintos momentos dentro de la propia Administración estadounidense.

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Venezuela: transición política y recuperación económica

Respecto a Venezuela, Rubio defendió que cualquier proceso de democratización requerirá tiempo, debido a las décadas de permanencia del chavismo en el poder y explicó que la prioridad inicial pasa por estabilizar el país antes de avanzar hacia una transición política.

En ese proceso, consideró imprescindible reconstruir la economía y ofrecer garantías jurídicas que permitan recuperar la inversión extranjera.

“Necesitas tener leyes, reglas y regulaciones en vigor para que los inversores de América y del mundo puedan entrar e invertir de manera segura y crear prosperidad. En última instancia, tienes que tener una transición”, declaró.

Rubio también abogó por una reconciliación nacional que desemboque en elecciones legítimas y apuntó a los procesos de transición vividos en Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética como posibles referencias.

La relación con China

Sobre las relaciones entre Washington y Pekín, el secretario de Estado reconoció que ambos países competirán en ámbitos estratégicos, si bien defendió la necesidad de mantener canales de diálogo permanentes para evitar una escalada de las tensiones.

A su forma de ver, uno de los principales activos de la actual administración de Estados Unidos es precisamente la relación directa entre Trump y Xi Jinping.

“La base de eso es la relación que el presidente Trump tiene con el presidente Xi, que es una relación de respeto mutuo y se llevan bien”, afirmó.

En esta línea, Rubio defendió que sería “irresponsable” romper la comunicación entre las dos mayores potencias mundiales, pese a sus diferencias en materia económica, militar y geopolítica.

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En este contexto, defendió también el giro de la política exterior y económica impulsado por Trump, tras considerar que Estados Unidos asumió durante años decisiones equivocadas después del final de la Guerra Fría.

“Lo que ven que está haciendo ahora el presidente Trump es reequilibrar esas cosas, en la economía usando aranceles, en la geopolítica usando nuestra presencia en el mundo especialmente en el Hemisferio Occidental”, señaló.

Irán: presión para impedir el desarrollo nuclear

En lo que a Irán respecta, el secretario defendió la actuación de Trump frente a Teherán y explicó que la actuación militar estadounidense ha modificado el equilibrio estratégico al debilitar las capacidades defensivas iraníes.

“No creo que el régimen iraní haya enfrentado nunca a un presidente como el presidente Trump, que es alguien que realmente toma medidas de acción”, manifestó.

Si bien ha reiterado que el objetivo de la Casa Blanca sigue siendo impedir que Irán obtenga armamento nuclear, el titular del Departamento de Estado añadió que el comportamiento del régimen iraní también debe modificarse.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, habla con los periodistas antes de partir de la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: Brendan Smialowski/POOL AFP via

“El régimen tiene que cambiar. El régimen iraní tradicionalmente ha sido expedicionario. En esencia, su visión es que no solo quieren gobernar Irán, sino que quieren gobernar la región”, argumentó, incidiendo en que la única forma de provocar ese cambio es elevar el coste de esa estrategia.

Mediación entre Rusia y Ucrania

En relación a la guerra en Ucrania, el secretario declaró que Estados Unidos seguirá buscando oportunidades para impulsar un proceso negociador entre Moscú y Kiev, aunque reconoció que ambas partes mantienen posiciones muy alejadas.

“El presidente ha dejado muy claro que Estados Unidos puede desempeñar un papel en lograr el fin de esa guerra. Vamos a seguir explorándolo”, indicó.

En este sentido, reivindicó el papel de Donald Trump como el único dirigente con la capacidad para reunir a ambas partes y garantizó que el magnate es “el único líder en el mundo que puede hacer que el lado ruso y el lado ucraniano se sienten a hablar de cómo ponerle fin” al conflicto iniciado en febrero de 2022.

*Con información de Europa Press