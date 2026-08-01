Tragedia en Perú: 13 muertos deja un accidente de avioneta llena de turistas

Al menos 13 personas murieron en la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nazca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú, informó el sábado la Policía.

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El accidente de la aeronave ocurrió pasada la 1:00 p. m., tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima.

“Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido”, dijo el mayor de la Policía Jorge Andrade a la prensa desde el lugar del accidente.

🇵🇪 PERÚ: TRAGEDIA AÉREA EN NAZCA



Una avioneta turística se estrelló este sábado mientras sobrevolaba el sitio arqueológico de Nazca, en el sur de Perú, dejando 13 muertos pic.twitter.com/2qassozyy6 — Media Oriente (@MediaOriente) August 1, 2026

“Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, indicó Andrade tras no precisar la identidad de los fallecidos.

Tampoco dio detalles de los motivos del hecho y dijo que la Aeronáutica Civil investigará el siniestro.

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En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nazca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

“La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley”, señaló el municipio de Nazca.

#HCHInternacionales | ¡TRAGEDIA! Un pequeño avión que transportaba turistas se estrelló en el sur de Perú, matando a 13 personas.

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En el lugar, bomberos y policías trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean, según imágenes de corresponsales de la zona publicadas en Facebook.

Pisco tiene un pequeño aeródromo donde operan decenas de avionetas, con gran movimiento de pasajeros, principalmente turistas extranjeros.

Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avioneta dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses.

🔴 Tragedia en Perú: al menos 13 personas fallecieron tras el accidente de una avioneta turística que sobrevolaba las Líneas de Nazca. pic.twitter.com/L48VYsClDC — Noticias RD MSM (@noticias_msm) August 1, 2026

En octubre de 2010, cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos murieron al caer una avioneta de la compañía Aira, tras sobrevolar las líneas.

La avioneta de este sábado acabó estrellándose por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

La empresa Aerodiana realiza con frecuencia sobrevuelos en la zona y también ofrece servicios de chárter privado y transporte de carga aérea.

En su sitio web oficial, la compañía señala que cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector y que su equipo está integrado por pilotos profesionales altamente calificados.

Las maravillosas figuras de Nazca. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, informa que opera aeronaves Cessna Grand Caravan, aviones monomotor turbohélice de ala alta con capacidad para transportar entre 10 y 14 ocupantes, según la configuración de la cabina.