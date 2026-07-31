Rusia ataca con misiles balísticos a Kiev: Hay 4 muertos y varias personas heridas

Al menos cuatro personas fallecieron y 13 resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado, 1 de agosto, en un ataque ruso con misiles balísticos, aseguraron las autoridades de la capital ucraniana.

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“Según información preliminar, tres personas murieron en la capital”, escribió el alcalde Vitali Klitschko en Telegram. Poco después la administración militar de la ciudad confirmó un cuarto fallecido.

“El número de heridos ha aumentado a 13”, agregó esa misma fuente, al revisar un balance inicial de diez lesionados dado por Klitschko.

🇷🇺⚡The Russian MoD launched a well planned and calculated strike operation on Kiev tonight.



With Ukraine's air defense systems depleted from the previous night, none of the ballistic missiles launched were intercepted. pic.twitter.com/U4ZbURDQZv — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) August 1, 2026

Un periodista de la AFP en Kiev escuchó varias explosiones que activaron las alarmas de los vehículos estacionados en las calles.

Según la administración militar, “se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski” a raíz del ataque.

“La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea”, añadió la entidad.

Kiev y Moscú han intensificado sus ataques de largo alcance después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra.

Personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

“En el distrito de Solomyanskii, hay personas atrapadas en un edificio de cinco plantas tras la caída de restos de un cohete sobre el mismo. Se ha producido un incendio en el patio de un edificio residencial”, ha informado el alcalde de la capital en una publicación en sus redes sociales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió a principios de esta semana con el de Estados Unidos, Donald Trump.

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El líder ucraniano afirmó tras la reunión que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en Ucrania, pero el presidente estadounidense dijo después que “se discutieron muchas cosas” y que “la reunión salió muy bien”.

Rusia ha vuelto a atacar la capital ucraniana con misiles balísticos de largo alcance, una táctica habitual de Moscú orientada a desgastar unas defensas aéreas locales con dificultades para interceptar este tipo de proyectiles.

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin Foto: Getty Images

Ante la reactivación de esta ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado durante los últimos meses a su homólogo estadounidense, Donald Trump, acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot para frenar los ataques rusos.