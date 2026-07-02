Al menos 21 personas murieron y 85 resultaron heridas el jueves en Kiev tras una ofensiva de drones y misiles rusos, que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

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Los ataques rusos contra Ucrania son casi cotidianos desde hace más de cuatro años, con alertas aéreas que ya forman parte de la rutina de sus habitantes.

Kiev, que dispone de recursos mucho más limitados, especialmente en materia de misiles, también ha intensificado sus ataques contra territorio ruso, golpeando en particular al sector petrolero.

The response to the aftermath of Russia’s attack is still ongoing in Kyiv: first responders are clearing the rubble, searching for people, and providing assistance. Damage has been reported at more than 20 sites across the city, most of them ordinary residential buildings. There… pic.twitter.com/rtfrS1gFVU — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

Periodistas de la AFP escucharon explosiones en la noche que se prolongaron durante varias horas. En uno de los barrios alcanzados, un reportero vio cómo los equipos de rescate extraían un cuerpo de entre los escombros.

Según los servicios de emergencia, al menos 21 personas murieron y 85 resultaron heridas, entre ellas dos niños, y las labores de búsqueda entre los escombros continúan.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió que su país responderá y pidió a Estados Unidos que le dé licencia para fabricar misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de “impedir ataques como este”.

El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, declaró el viernes día de luto en Kiev, “en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

URGENTE: 2 hoteles 5 estrellas en Kiev fueron alcanzados en los ataques de Rusia a Ucrania! Fuentes de inteligencia indican que habían objetivos de alto valor y que los hoteles estaban llenos de soldados y generales, más tropas de la OTAN y mercenarios.

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En las calles de Kiev, los habitantes acudieron en masa a los refugios, algunos con colchones bajo el brazo.

Unas 52.000 personas, entre ellas 4.500 niños, se refugiaron en estaciones subterráneas para protegerse, la cifra más alta de los últimos años, de acuerdo con el metro de Kiev.

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“Nunca había bajado a un refugio, pero hoy lo hice por primera vez”, contó Karina Taran, de 25 años, que comprendió la gravedad de la situación cuando los misiles comenzaron a caer.

“Agarré a mi hijo y simplemente corrí al refugio. No salí hasta la mañana siguiente”, agregó.

“Muchas personas cercanas a mí no responden. Ahora estamos intentando contactar con todo el mundo”.

En esta fotografía facilitada por la Cruz Roja de Ucrania y tomada el 2 de julio de 2026, un rescatista ucraniano trabaja entre los escombros de un almacén de la Cruz Roja destruido tras un ataque aéreo en Kiev, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: AFP

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 496 drones y 74 misiles entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Decenas de residentes salieron de sus refugios por la mañana y descubrieron que sus apartamentos habían quedado destruidos y sus pertenencias reducidas a escombros.

Sabina Mambetova, de 32 años y cuyo apartamento quedó arrasado, contó a la AFP que había huido de la ciudad oriental de Kramatorsk para instalarse en Kiev.

“La mitad del edificio está destruida y el techo ya no existe”, dijo señalando la que hasta hace unas horas era su vivienda.

KIEV

‼️🔥Destrucción de instalaciones de instalaciones de la industria de la defensa ucraniana🔥‼️ pic.twitter.com/de4uMukIGb — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) July 2, 2026

“Ha habido muchos ataques antes, pero nunca había sido así”, dijo a la AFP, describiendo la situación como “una verdadera pesadilla”.

Con información de AFP*