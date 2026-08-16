River Plate mete miedo a Santa Fe previo a su partido por la Copa Sudamericana

River Plate rompió la peor racha de derrotas como local de su historia tras vencer 2 por 0 a Argentinos Juniors en la quinta fecha del torneo Clausura. El triunfo devuelve el impulso anímico al equipo de Buenos Aires justo antes de viajar a Colombia, enviando un mensaje directo a Independiente Santa Fe de cara al partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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La victoria sirvió para cortar una seguidilla de seis caídas consecutivas en torneos locales y poner fin a una sequía de 396 minutos sin marcar. Los goles de Gonzalo Montiel al minuto 36 y de Ángel Correa sobre el cierre del juego de penal liberaron la tensión del vestuario, dando aire al trabajo del entrenador Eduardo ‘Chacho’ Coudet en la previa del cruce continental.

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Al término del compromiso, el capitán Nicolás Otamendi expresó: “Estoy contentísimo, necesitábamos esta victoria. Fue una semana muy dura y complicada, pero de esto hay que salir trabajando y en silencio; pudimos entrenarnos bien y esto fue una merecida victoria que nos da tranquilidad para lo que viene”.

Debut de Almada y ambición en el plantel

El encuentro también contó con el esperado estreno de Thiago Almada, refuerzo contratado por 20 millones de euros desde el Atlético de Madrid. El volante campeón del mundo sumó sus primeros minutos oficiales en el esquema táctico, perfilándose como una de las piezas clave para el compromiso en la capital colombiana.

Sobre su estreno y el presente del grupo, el mediocampista Thiago Almada manifestó: “Muy contento por debutar con esta camiseta; lo importante era ganar. Estoy contento por cómo jugamos hoy; Argentinos es un equipo que juega muy bien, pero supimos aprovechar las oportunidades, aunque sabemos que tenemos que mejorar”.

La recuperación futbolística en el torneo local le permitió al equipo salir del fondo de la tabla de posiciones en su grupo. Con la efectividad de cara al arco recuperada, el cuadro bonaerense ratifica sus pretensiones de pelear en el plano internacional, donde la exigencia aumenta a partir de esta semana.

La dura prueba en El Campín de Bogotá

El choque frente a Independiente Santa Fe se disputará este miércoles 19 de agosto en el Estadio El Campín, tras reprogramarse debido al terremoto registrado en Colombia. River Plate llega a la cita con un historial invicto frente al conjunto bogotano, acumulando cuatro victorias y cuatro empates en ocho cruces oficiales directos.

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El plantel argentino asume el viaje a territorio colombiano con la responsabilidad de validar sus credenciales históricas. Las declaraciones de los referentes reflejan un grupo motivado que busca plasmar su jerarquía en Bogotá, con el objetivo de encarrilar la serie eliminatoria desde el primer capítulo.

Al evaluar las metas del vestuario para este cruce continental, el defensor Nicolás Otamendi remató: “A mí me ilusiona mucho esa competición, pero el grupo es consciente de que hay que seguir trabajando. Esta victoria es un mimo para nosotros, pero no nos saca del foco de seguir compitiendo; River tiene sus objetivos y hay que ajustarse a eso”.