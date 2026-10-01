Omar Fernández Frasica se pronunció sobre su regreso: mensaje tras dos meses de baja en Santa Fe

Omar Fernández Frasica dio buenas noticias para la hinchada de Independiente Santa Fe. Después de dos meses sin jugar en la Liga BetPlay, el volante bogotano anunció que falta poco para su regreso a las canchas y estará disponible en la parte más importante del semestre.

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Santa Fe está en el grupo de los ocho tras su victoria contra Deportivo Pereira; sin embargo, necesita fondo de armario para encarar una eventual clasificación a los cuadrangulares.

Si hay una posición que le ha costado reemplazar a Pablo Repetto es la del extremo izquierdo. Alexis Zapata y Maximiliano Lovera han estado rotando en dicha posición, pero ninguno convence al cien por ciento.

Frasica jugó su último partido por Liga BetPlay el pasado 8 de agosto, enfrentando a Boyacá Chicó por la cuarta fecha del campeonato. Después de eso fue diagnosticado con una lesión muscular en el cuádriceps derecho y quedó fuera del partido de vuelta contra River Plate en la Copa Sudamericana.

Este semestre no ha tenido el rendimiento que le permitió ser figura en la décima estrella de Santa Fe, pero su regreso a las canchas es un bálsamo de tranquilidad para el cuerpo técnico.

Frasica ilusiona a la hinchada

Santa Fe publicó una galería de fotos para conmemorar el inicio del mes de octubre y palpitar su próximo partido ante Independiente Medellín. Entre las imágenes aparece una de Omar Fernández Frasica con ropa de entrenamiento y una sonrisa.

El propio futoblista se pronunció en su cuenta oficial. “Pronto”, escribió Frasica dando a entender que en cuestión de días regresará a las canchas.

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Lo único que falta es el comunicado oficial del departamento médico para confirmar cuándo estará disponible y en qué partido podría regresar.

Aunque Santa Fe enfrentará a Medellín en Itagüí el próximo lunes, 5 de octubre, a las 7:00 de la noche, parece demasiado pronto para pensar en el regreso de Omar Fernández Frasica. Jaguares, Llaneros o Atlético Bucaramanga podrían ser los posibles rivales para su primera convocatoria después de dos meses sin disputar partidos de Liga.

Omar Fernández Frasica, volante de Independiente Santa Fe, y su mensaje en Instagram Foto: frazik.9

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Independiente Santa Fe ha disputado once partidos en lo que va del semestre. Después de la victoria contra Deportivo Pereira y los otros resultados de la semana, marcha en la séptima casilla con 19 puntos en total.

Potencialmente necesita cuatro victorias más para meterse en cuadrangulares. Los rivales que le quedan son Independiente Medellín, Jaguares, Llaneros, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pasto e Internacional de Bogotá.

En Copa BetPlay le toca enfrentar a Fortaleza por los octavos de final. Ese choque será a partido único por decisión de la Dimayor, luego de los cambios que se hicieron tras el terremoto.