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La tabla de la Liga Betplay tras triunfo de Santa Fe ante Pereira y Medellín vs. Millonarios

La Liga Betplay avanza con partidos aplazados y se mueve la tabla de posiciones.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de septiembre de 2026 a las 10:19 p. m.
Jugadores de Santa Fe celebran y Cuadrado debutó en Millonarios
Jugadores de Santa Fe celebran y Cuadrado debutó en Millonarios Foto: Fotos: Santa Fe / Colprensa

La tabla de posiciones de la Liga Betplay avanza con la única prioridad de ponerse al día luego de varios partidos aplazados por diferentes causas. Estadios en remodelación, eventos musicales, catástrofe natural y compromisos internacionales tienen el cronograma bastante alterado y ahora se espera que durante el mes de octubre se adelanten los juegos pendientes.

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Por ejemplo, a primera hora de este 29 de septiembre, Santa Fe tuvo que visitar al Deportivo Pereira en juego que era válido por la tercera fecha de la Liga Betplay. Este partido estaba aplazado porque el club ‘Matecaña’ quería jugar de local en el Hernán Ramírez Villegas, pero por el terremoto de agosto, la remodelación se vio perjudicada y entonces tuvo que cambiar la sede.

Como lo hace desde el semestre pasado, Deportivo Pereira eligió a Yopal (Casanare), como su sede alterna para jugar de local mientras entregan el Hernán Ramírez Villegas. Es confirmado que por este 2026, no se moverá de la ciudad llanera. Santa Fe se presentó en el estadio Santiago de las Atalayas y logró una victoria por 2-1.

Un doblete del argentino Nahuel Bustos, en un partido que tuvo a Hugo Rodallega como suplente, le permite a Santa Fe celebrar de visitante tras el descalabro contra Deportivo Cali en El Campín en partido pasado y puede escalar en la tabla de posiciones, pues es séptimo con 19 puntos, mientras que el Pereira está en las ultimas posiciones.

Nahuel Bustos celebra con Fagúndez
Nahuel Bustos celebra con Fagúndez Foto: Santa Fe

En el partido de fondo, Independiente Medellín fue local ante Millonarios, en partido por la cuarta fecha de la Liga Betplay. Cabe recordar que el torneo ya va por la jornada 13. Fue un partidazo entre dos colosos candidatos a clasificar a cuadrangulares semifinales, de lo contrario sería contado como fracaso.

Millonarios y Medellín mueven la zona alta

En un partidazo, con el debut de Juan Guillermo Cuadrado en la titular de Millonarios y la presentación de Jackson Martínez en el Medellín, azules y rojos empataron 2-2, con el argentino Agustín Martegani como gran figura del encuentro y Juan Fernando Quintero ausente por lesión.

Juan Guillermo Cuadrado juega contra el Medellín
Juan Guillermo Cuadrado juega contra el Medellín Foto: David Jara García

Goles de Steven Barreiro y Leonardo Castro para el equipo bogotano. Hayen Palacios y Nivaldo Herazo anotaron para el DIM.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1América117312261624
2Deportivo Cali11632178921
3Millonarios135621811721
4Bucaramanga10550179820
5Medellín116231915420
6Atlético Nacional9612189919
7Santa Fe115421812619
8Tolima115331513218
9Llaneros114251414014
10Once Caldas113351415-112
11Internacional122641317-412
12Cúcuta113351119-812
13Águilas Doradas102531215-311
14Boyacá Chicó103251018-811
15Alianza113261121-1011
16Junior9234141409
17Fortaleza111641318-59
18Deportivo Pereira10154713-68
19Pasto11227918-98
20Jaguares101451118-77

De esta manera, el equipo azul es tercero con 21 puntos y se acerca a la clasificación y la ventaja deportiva (debe quedar entre los dos primeros del Todos contra Todos), mientras que el Medellín está unas posiciones más abajo con 20 unidades y lucha por ese ‘punto invisible’.