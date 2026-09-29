Volkswagen ID. Tiguan: el nuevo SUV eléctrico que amenaza a modelos icónicos de la marca

Volkswagen prepara un cambio en su estrategia de electrificación para reconectar con el lenguaje de diseño y la nomenclatura tradicional que la consagraron en el mercado global. En Europa lanzará la ID. Tiguan, una camioneta que marca el inicio de la era de los ID.

Volkswagen presenta su nuevo ‘as bajo la manga’: un carro con autonomía increíble y un precio que podría cambiarlo todo

La marca alemana confirmó el desarrollo del nuevo SUV cien por ciento eléctrico proyectado para ingresar a producción hacia finales de 2026, con la misión directa de reemplazar en la oferta global a los modelos ID.4 e ID.5.

Ahora, ¿por qué representa una amenaza para los modelos clásicos de la compañía? Pues, medios especializados revelaron que con este modelo inicia una nueva familia en la marca: la familia I.D.

Volkswagen ID. Tiguan. Foto: Volkswagen - API

En lugar de mantener dos carrocerías diferenciadas (el SUV convencional ID.4 y la variante tipo coupé ID.5), el ID. Tiguan asumirá el rol de único referente en el segmento C-SUV eléctrico, simplificando la oferta y optimizando costos de producción.

La denominación numérica que caracterizó la primera ola eléctrica de la marca (ID.3, ID.4, ID.7) dará paso a la combinación entre la sigla ‘ID.’ y los nombres comerciales con mayor arraigo en el público, como sucederá también con el futuro ID. Golf.

Volkswagen Golf. Foto: Getty Images

El nuevo SUV eléctrico estrenará la actualización profunda de la plataforma modular para vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen:

Celda unificada: Adopción del nuevo formato de baterías estandarizado por PowerCo, lo que reducirá los costos de fabricación y permitirá densidades energéticas superiores. Autonomía y carga rápida: La arquitectura MEB+ habilitará autonomías de hasta 700 kilómetros bajo el ciclo WLTP y potencias de carga en corriente continua (DC) de hasta 200 kW, optimizando los tiempos de parada en trayectos largos. Versiones de tracción: Se mantendrán las configuraciones de un solo motor en el eje trasero (RWD) y variantes de doble motor con tracción total 4Motion, coronadas por una versión de corte deportivo (GTI o GTX).

La llegada del ID. Tiguan marcará así la convivencia temporal entre dos plataformas de Tiguan en las vitrinas globales: la versión de combustión e híbrida enchufable (basada en la plataforma MQB Evo) y la variante 100% eléctrica construida en Wolfsburgo.