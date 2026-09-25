Alerta para conductores: Volkswagen y Audi buscan retirar 2,8 millones de autos; ¿cuál es la razón?

Un nuevo hecho en el sector automotor busca tener un gran impacto en millones de conductores, luego de que las marcas de carros Volkswagen y Audi convocaran la retirada de 2,16 millones de vehículos a nivel global.

Reconocida marca de carros eléctricos llama a revisión a casi 99.000 unidades. ¿Cuál es el problema?

La decisión de ambas organizaciones deriva de un posible problema de corrosión en un tornillo del sistema de dirección, hecho que, de no ser tratado, podría provocar problemas mayores que aumenten las probabilidades de un accidente vial, de acuerdo con informes de la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA).

Según la base de datos de la entidad, esta decisión estaría afectando a 2.159.054 vehículos de la marca Volkswagen, de los cuales 895.832 fueron vendidos en Alemania. Por otro lado, en Audi se realizará el retiro de 696.547 carros a nivel global, de los cuales 58.555 circulan en el país europeo.

Volkswagen llamó a revisión a millones de vehículos por un posible problema de corrosión en un tornillo del sistema de dirección. Foto: Future Publishing via Getty Imag

En cuanto a los modelos que van a ser retirados por esta falla, son los siguientes:

Volkswagen Golf, fabricado entre 2013 y 2024.

Volkswagen Golf Variant, fabricado entre 2013 y 2024.

Volkswagen Tiguan, fabricado entre 2013 y 2024.

Volkswagen Touran, fabricado entre 2013 y 2024.

Volkswagen Caddy, fabricado entre 2013 y 2024.

Audi Q3, fabricado entre 2017 y 2024.

Además de esto, de acuerdo con Europa Press, la campaña también afecta a otras marcas, como lo es el caso de los vehículos Seat Ateca y Tarraco, en donde se pide revisar aquellos modelos que fueron fabricados entre el año de 2016 y 2024.

Cabe mencionar que la llamada para estos carros es preventiva, ya que hasta la fecha no se ha presentado algún daño personal que haya derivado de un problema de corrosión.

Cada uno de los modelos afectados por este anuncio tendrá que pasar por talleres especializados para llevar a cabo los cambios correspondientes.

Revisiones por parte de otras marcas de automóviles

Las llamadas por parte de compañías de carros han sido muy notables en los últimos años, ya sean por fallas mecánicas o tecnológicas.

Uno de los casos más recientes vino por parte de la compañía de vehículos eléctricos Rivian, en la que anunciaron el retiro de casi 99.000 de sus unidades en el mercado estadounidense. La razón de esto se debe a un problema de software con la imagen de la cámara de visión trasera del carro.

Otro ejemplo fue la marca de carros estadounidense Ford, la cual retiró a más de 254.000 unidades SIV debido a problemas en el software de sus sistemas de visión trasera.

No solamente eso, sino que en el 2025 tuvieron que retirar más de vehículos a causa de otras fallas mecánicas.