¿Se separa Harry Kane de Luis Díaz? Pronunciamiento oficial de la renovación en el Bayern Múnich

No han sido las semanas más favorables para Luis Díaz en el Bayern Múnich. Su nivel en el inicio de la temporada está alejado del de sus compañeros de ataque: Michael Olise y Harry Kane.

En los últimos días, Kane ha sido noticia por dos motivos en particular: 1) es candidato firme para ganar el Balón de Oro y 2) la renovación de su contrato actual con el conjunto bávaro.

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Lo primero no está en manos del delantero. Hasta el próximo 26 de octubre se sabrá si logra ser considerado el mejor jugador del mundo en la actualidad.

Sobre lo segundo tampoco parece tener control, pero está más empapado de su situación contractual con Bayern y todo parece indicar que no habrá separación de Luis Díaz en la delantera de los germanos.

Pronunciamiento oficial con positivismo

Estando concentrado con la selección de Inglaterra de cara a su debut en la Nations League, Kane fue consultado por la negociación que viene llevando a cabo con los dirigentes alemanes para extender su vínculo más allá de junio de 2027.

Dando un veredicto alentador a los aficionados que esperan verlo más años con los rojos, manifestó: “Las conversaciones van bien. He sido bastante abierto y honesto al respecto. Todavía estamos en negociaciones y creo que están avanzando de la manera correcta”.

“Ambas partes han estado muy relajadas al respecto. Todos pueden ver que estoy feliz allí, la forma en que estoy rindiendo, la forma en que hablo fuera del campo. Creo que es solo abierto y honesto”, añadió sobre el favorable ambiente que hay para que todo llegue a buen puerto.

Para intentar acabar con tanta especulación, le puso una fecha tentativa al acuerdo: “Espero que se concrete algo (…) En el próximo mes aproximadamente debería haber algún tipo de decisión y pienso que será positiva”.

Por su parte, la cúpula de directivos del Bayern, en cabeza del exjugador y gloria del conjunto, Karl-Heinz Rummenigge, también comunicó cómo van los contactos con el círculo cercano de Kane.

“El hermano de Harry y su padre están actualmente negociando con Jan-Christian Dreesen. Soy optimista de que encontrarán una buena solución”, apuntó el miembro del consejo de administración.

Una política del Bayern Múnich es que a los jugadores por encima de los 30 años no se les ofrece una extensión de contrato más allá de un año; sin embargo, el goleador del equipo es un caso especial que abordará diferente.

Harry Kane, delantero y goleador del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

“En el pasado, habría dicho que a los jugadores mayores de 30 años generalmente solo se les debería ofrecer contratos de un año. Pero hay excepciones cuando estás convencido de un jugador. Y estamos convencidos de Harry. No debemos olvidar que solo se ha lesionado una vez en tres años”, sentenció sobre las garantías que les ha dado desde siempre el goleador inglés.

Así pues, se ve completamente favorable el panorama y se disipan las dudas con relación a una separación de la dupla Díaz-Kane en el Bayern Múnich.