Brasil vuelve a decepcionar: sufrió espectacular golazo de tiro libre y se salvó por poco

Brasil volvió a dejar dudas en su primer amistoso después del Mundial. La verdeamarela, acostumbrada históricamente a pasar por encima de rivales menores, empató sobre el final contra Australia (1-1) y encendió una nueva ola de críticas en contra de Carlo Ancelotti.

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El defensor Rayan, que había entrado como suplente, anotó en el minuto 90+5 en un tiro de esquina servido por Raphinha y evitó la derrota de los pentacampeones mundiales en su visita al Queensland Country Bank Stadium, en Townsville.

Nestory Irankunda había adelantado a los australianos en el minuto 68, luego de clavar al ángulo un espectacular cobro de tiro libre que dejó inmóvil al arquero Hugo Souza.

Australia 1-1 Brasil en Townsville

En su primera presentación después de haber sido eliminado por Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, Brasil dejó mucho que desear.

Su juego no fluía, lo que lo hacía depender más de la cuenta de balones largos lanzados al cuarteto ofensivo compuesto por Estêvão, Raphinha, Endrick y Vinícius Júnior.

Estêvão parecía resolver el problema cuando anotaba gol al borde del descanso (45+1′), pero su anotación fue anulada por una falta previa de Bruno Guimarães.

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Hasta ese momento se habían presentado un par de tímidas ocasiones para el combinado brasileño: un cabezazo de Raphinha que atajó el portero Patrick Beach y un disparo de Vinícius.

En el segundo tiempo Australia se atrevió un poco más hasta que llegó el golazo de Irankunda, joven delantero nacido en un campo de refugiados en Kigoma (Tanzania), después de que sus padres huyeran de la guerra civil en Burundi.

Irankunda cobró con gran categoría y silenció a los miles de hinchas que habían viajado hasta Townsville para ver a las grandes estrellas de Brasil. Su anotación de tiro libre le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, siendo tendencia en redes sociales por el contexto y el rival.

Justo cuando el olor de la derrota estaba amenazando a Brasil, el centro medido de Raphinha fue conectado de cabeza por Rayan y terminó al fondo de la red. De esa manera se evitó un resultado que, aunque amistoso, provocaba incomodidad en un país tan futbolero y arraigado a su selección nacional.

Durante esta fecha FIFA, Brasil volverá a jugar ante Australia el próximo martes en Brisbane y enfrentará a India el 3 de octubre en Calcuta.

Se espera que Ancelotti haga modificaciones en la nómina titular y logre borrar las críticas con una buena actuación en la segunda salida ante los australianos. La verdeamarela lleva varios años a la sombra de otras selecciones como Argentina o Francia que le han quitado el rótulo de favorito en los mundiales.

*Con información de la AFP.