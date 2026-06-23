Decisión definitiva de Carlo Ancelotti sobre Neymar: confirmado a horas de Brasil vs. Escocia

Se terminó la espera para Neymar en el Mundial 2026. El astro brasileño tendrá minutos en el partido de su selección contra Escocia por la fecha 3 del grupo C.

O Globo confirmó que hará parte de la convocatoria por decisión expresa de Carlo Ancelotti, quien aguardó hasta el momento perfecto para ponerlo sobre el campo de juego.

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Neymar se perdió el debut contra Marruecos y tampoco viajó al partido contra Haití en Philadelphia. Esta semana hizo trabajo de campo con el resto de sus compañeros y está listo para volver a jugar tres años después de su última aparición con la verdeamarela.

“Carlo Ancelotti incluirá a Neymar en la convocatoria para el partido contra Escocia y tiene previsto integrar al número 10 en la selección brasileña. El técnico quiere aprovechar el encuentro como fase final del tratamiento del delantero, que lleva más de un mes de baja por una lesión en la pantorrilla”, informan desde Brasil.

Inicialmente empezaría el partido en el banquillo de suplentes, pero tiene alta competitiva para disputar algunos minutos en la segunda mitad. La idea de Ancelotti es usarlo como ‘falso 9′, es decir, en la posición que regularmente ocupan Matheus Cunha o Igor Thiago.

Brasil ya tiene asegurado su tiquete a los dieciseisavos de final, sin embargo, necesita una victoria para mantener el primer lugar en una batalla mano a mano con Marruecos. Los escoceses intentarán dar la sorpresa para clasificar directamente y no esperar el desenlace de la tabla de mejores terceros.

20 minutos para Neymar

En UOL Esporte añadieron detalles al regreso de Neymar con su selección. “Solo hay un problema: cómo reaccionará al contacto físico. Cabe recordar que su tiempo de juego debería limitarse a 20 minutos, dependiendo del desarrollo del partido y de su respuesta física en los días previos al encuentro”, indicó la periodista Alicia Klein.

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Hay una variable que podría evitar el esperado debut: si Escocia se envalentona y el partido llega complicado al minuto 60, será difícil el ingreso de Ney al poner en riesgo una recaída.

Neymar sigue sin sumar minutos con Brasil. Foto: Getty Images via AFP

“Es bueno que no haya prisa. Que haya tiempo para recuperarse con tranquilidad. Para recuperar el ritmo. Si no es contra Escocia, quizás en la segunda ronda. O en octavos de final. Cuando sea posible. A su debido tiempo”, agregó Klein.

La única baja confirmada para Brasil es Raphinha, que se lesionó en el partido contra Haití y está entre algodones para volver más adelante. El atacante del Barcelona será reemplazado por Rayan o Endrick en la banda derecha.

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