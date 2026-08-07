Contundente reacción de Carlos Antonio Vélez tras la posesión de Abelardo De La Espriella: “Se acabó la ‘guachafita’”

Carlos Antonio Vélez dejó a un lado sus rigurosos análisis sobre el fútbol y sacó tiempo para expresarse como ciudadano en las redes sociales. El reconocido periodista deportivo escribió algunas letras luego de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali.

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El Tigre, tras recibir a los invitados de varias partes del mundo que lo acompañaron, le habló al país después de las 5:40 p. m. de este 7 de agosto, tras posesionarse protocolariamente ante el presidente del Senado, Honorio Henríquez, en presencia de expresidentes de Colombia y otros mandatarios de América Latina.

“He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender la transformación más profunda de nuestro destino”, fue una de las frases que utilizó Abelardo De La Espriella en su primer discurso como presidente de Colombia. Cabe recordar que el Tigre eligió a Cali como la ciudad para el evento, una capital del país que ha sido afectada por el terrorismo, el narcotráfico y el accionar de grupos violentos.

Mientras Abelardo De La Espriella se dirigía a los colombianos, Carlos Antonio Vélez acudió a sus redes sociales, donde dejó un particular mensaje en alusión al gobierno saliente, encabezado por Gustavo Petro. El periodista deportivo fue claro al señalar que “se acabó la ‘guachafita’”.

Carlos Antonio Vélez fue una de las voces célebres en la historia de Antena 2. Foto: Captura Win Sports

“En este mismo momento se acaba la guachafita y el desmedro (por no decir más) al que sometió a este país la banda saliente”, escribió el periodista en la red social X.

Vélez, muy crítico contra la Selección Colombia

Antes de lanzar estas palabras contra el presidente saliente, Carlos Antonio Vélez volvió a ser muy crítico con la Selección Colombia. Lanzó sus frases por las dos eliminaciones que sufrió el país en los torneos de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en Santo Domingo.

Primero fue contra la selección masculina, que no pudo y se quedó prematuramente en el torneo masculino. Lo que catalogó como un “fracaso”, pues por la calidad de rivales que tenía en frente, gran mayoría del fútbol centroamericano y Las Antillas.

🎙️ “Son torneos que hay que ganar, no solamente porque no están naciones, futbolistamente hablando, de mucho peso. Por preparación nuestra selecciones en ese ámbito tendrían que ser campeonas”, @velezfutbol, sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/N7ogJVpays — Win Sports (@WinSportsTV) August 7, 2026

Luego se refirió a la derrota de la Selección Colombia femenina en la final ante México, especialmente por la manera en que se produjo. La Tricolor ganaba 1-0 al minuto 118 de la prórroga, pero México empató al 124’. El partido se definió en los penaltis, donde Colombia perdió la posibilidad de quedarse con la medalla de oro.

“Evidentemente, este no es el paso que el fútbol colombiano debe dar”, agregó Carlos Antonio, quien aclaró que las mujeres tienen un margen de error algo más amplio, pues han conseguido más resultados que los hombres en los últimos años.