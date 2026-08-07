Las 10 frases más contundentes del discurso presidencial de Abelardo De La Espriella

El primer discurso de Abelardo De La Espriella como presidente dejó varias frases que marcarán el arranque de su Gobierno. Habló de los diferentes sectores y las problemáticas que se deben abordar.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO | Presidente da su primer discurso: anunció la eliminación de este impuesto

1. “Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas”

De La Espriella fue categórico en decir que no permitirá que haya hechos que puedan afectar a los ciudadanos y al territorio nacional.

“No habrá espacio para la intransigencia. Llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas. No ignoro la magnitud de la tarea que hoy asumo y el inmenso peso de la responsabilidad que se deposita en mis hombros”, afirmó.

2. “No se abrirá camino a una constituyente”

El mandatario se refirió al fantasma de una asamblea nacional constituyente, una idea que ha generado gran revuelo porque se le criticó al expresidente Gustavo Petro cuando sonó en algunos momentos. En los últimos días, líderes del abelardismo la plantearon, pero el presidente negó que la vaya a impulsar.

“En mi Gobierno no se abrirá camino a una constituyente”, aclaró el Tigre.

3. “Rindo un homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay”

El presidente recordó el legado del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado por la criminalidad. “La violencia nunca ha resuelto un solo problema de Colombia, solo ha multiplicado nuestras tragedias. Lo volvimos a sufrir durante la campaña, marcada por el sacrificio de un mártir; rindo un homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay”, aseguró De La Espriella.

4. “Firmaré el decreto de congelamiento del gasto público”

De La Espriella se refirió al aspecto económico y a las decisiones que tomará para mejorar ese sector. “En las próximas horas firmaré el decreto de congelamiento del gasto público. El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto”, anunció como una de las medidas del plan de choque.

5. “Voy a implementar la fumigación con herbicidas”

El Tigre se refirió a la manera en la que combatirá los cultivos ilícitos del país para bajar los índices de cultivo de hoja de coca. “Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medioambiente”, aclaró el mandatario.

Abelardo De La Espriella se refirió a las decisiones que tomará para mejorar el sector económico. Foto: Bernardo Peña

6. “Una administración sin principios está condenada al fracaso”

De La Espriella dijo que gobernará para todos los colombianos y que no dejará dudas de que buscará resolver los principales problemas del país. “Ejerceré esta responsabilidad al servicio de todos porque una administración sin principios está condenada al fracaso. Quienes no creyeron en mi propuesta, encontrarán en los hechos la demostración de que este proyecto sirve al bien común y a toda la nación”, afirmó.

7. “La orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”

Sobre el orden público, el mandatario le ordenó a las Fuerzas Militares atacar a los grupos armados ilegales, como lo dijo desde la pasada campaña presidencial. “Imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”, anunció.

8. “Una nación (...) no puede aceptar que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia”

De La Espriella aprovechó su discurso para referirse a un tema sensible: qué hará con la Justicia Especial Para la Paz (JEP), lo que ha generado todo un debate.

Según dijo, no está de acuerdo con los alcances del tribunal especial, aunque aclaró que respetará el marco jurídico vigente. “Una nación que durante décadas ha padecido los rigores del terrorismo no puede aceptar que la justicia se convierta en un mecanismo de indulgencia”, aseguró.

9. “El impuesto al patrimonio será eliminado”

El mandatario expresó que será aliado de los empresarios del país. “Invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura y rentable para ustedes, señores empresarios de la patria y del resto del mundo”, indicó.

Además, dijo que radicará en el Congreso una reforma tributaria. “Mi objetivo es combatir la evasión y crear un ambiente favorable para la producción y el empleo. El impuesto al patrimonio será eliminado. Debemos dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en nuestra patria”, afirmó.

10. “Nadie será perseguido por pensar distinto”

El presidente De La Espriella aseguró que gobernará para todos los colombianos. Aclaró que, más allá de las diferencias, respetará a quienes piensan diferente. “Nadie será perseguido por pensar distinto”, aseguró.