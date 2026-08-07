“La coca no se combate con estadísticas maquilladas”: De La Espriella anuncia contundente estrategia para erradicar cultivos ilícitos

En su discurso de posesión como presidente de la República, Abelardo De La Espriella dedicó un apartado a la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que la erradicación de los cultivos ilícitos será una de las principales prioridades de su Gobierno.

Asimismo, el mandatario afirmó que la seguridad y el combate a las organizaciones criminales serán pilares de su administración.

“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”: presidente Abelardo De La Espriella

“Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad”, afirmó el presidente desde Cali. Además, hizo un llamado a los colombianos para que se conviertan en “permanentes defensores de la patria”, al asegurar que “ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad”.

De La Espriella también envió un mensaje directo a los grupos armados ilegales y a las bandas dedicadas al narcotráfico. “Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su Fuerza Pública”, advirtió.

La apuesta para reemplazar la coca

Al abordar el problema de los cultivos ilícitos, el nuevo mandatario sostuvo que el país necesita una estrategia diferente. Aseveró que la lucha contra este fenómeno no puede medirse únicamente con cifras.

“La coca no se combate con estadísticas maquilladas”, afirmó. En ese sentido, señaló que llegó el momento de erradicar definitivamente los cultivos ilícitos y que su administración impulsará alternativas productivas para las comunidades que hoy dependen de esa economía.

“Ha llegado la hora de erradicar definitivamente el flagelo de los cultivos. La coca ha traído muerte y destrucción, ha destrozado nuestras selvas, ha desplazado a nuestros campesinos y ha sido el combustible del narcoterrorismo”, manifestó durante su intervención.

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“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana; no contraviene el mandato de la honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, explicó.

Como parte de esa estrategia, De La Espriella aseguró que buscará sustituir los cultivos de uso ilícito por proyectos agrícolas legales. “La coca dará paso al coco, al cacao, al café, al maíz, a la palma y a una agricultura honrada, próspera y libre en la Patria Milagro”, concluyó, al presentar uno de los ejes de su política para combatir el narcotráfico y promover el desarrollo rural.