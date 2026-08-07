”¿Vamos a convertir esto en De La Espriella contra Petro?”: la dura advertencia de Sergio Fajardo al nuevo Gobierno

En medio de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, el excandidato presidencial Sergio Fajardo compartió un video titulado Un balance necesario de la presidencia de Gustavo Petro, en el que aprovechó para fijar su posición frente al Gobierno que comienza este 7 de agosto.

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Aunque recordó que durante la campaña se opuso a la candidatura del hoy presidente, dejó claro que respetará el resultado de las urnas.

“Nunca quisiera que Abelardo De La Espriella fuera presidente de Colombia. Yo soy un demócrata y tengo que respetar la democracia. Fue elegido y entonces, a partir de ese momento, tengo que ser respetuoso de un nuevo presidente que tiene nuestro país”, afirmó.

Fajardo aseguró que mantendrá una postura crítica frente a la nueva administración y sostuvo que el verdadero reto comenzará ahora que terminó la campaña.

“La forma como se llega al poder determina la forma como se gobierna”, dijo, al cuestionar que la candidatura de De La Espriella estuvira marcada por una estrategia basada en símbolos, emociones y redes sociales. En ese sentido, señaló que el desafío será demostrar cómo ese discurso se traducirá en acciones concretas de gobierno.

De los símbolos al ejercicio del poder

El exgobernador de Antioquia afirmó que una cosa es hacer campaña y otra muy distinta gobernar. A su juicio, la decisión de posesionarse fuera de Bogotá y el discurso sobre las regiones hacen parte de una estrategia simbólica que ahora deberá convertirse en resultados para los colombianos.

“¿Cómo se pasa de los símbolos a las acciones? Ahí es donde está la sustancia de gobernar y ese es el reto político más grande”, expresó. También manifestó que el hecho de que Abelardo De La Espriella no haya ocupado cargos públicos previamente genera interrogantes sobre la forma en que ejercerá la Presidencia, aunque reconoció que algunos integrantes de su equipo cuentan con experiencia técnica.

Fajardo mencionó, además, el papel que tendrá José Manuel Restrepo dentro del nuevo gobierno y recordó que durante la campaña era presentado como el encargado del rigor técnico, mientras que De La Espriella representaba el componente político y mediático. “Está por verse cómo se va a combinar la técnica, el rigor, la seriedad, el espectáculo y los símbolos”, señaló.

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“La batalla cultural”

Uno de los puntos que más cuestionó fue el anuncio de una denominada “batalla cultural”, una de las banderas del nuevo gobierno. Para Fajardo, ese enfoque puede profundizar la polarización en el país.

“Lo peor que le puede pasar a Colombia hoy es una batalla cultural”, afirmó. En su opinión, hablar de una confrontación permanente significa dividir aún más a los colombianos y alimentar un escenario de conflicto político constante.

Finalmente, el exalcalde de Medellín advirtió que el país no puede quedar atrapado en una confrontación permanente entre el nuevo presidente y Gustavo Petro. “¿Vamos a convertir esto en De La Espriella contra Petro? Eso es lo peor que le puede pasar a Colombia”, concluyó.