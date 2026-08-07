Petro ya es expresidente: en 10 imágenes, su adiós a la Casa de Nariño

Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño, en Bogotá, sin reconocer a Abelardo De La Espriella como presidente. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro se marchó del poder y así fue su partida de la Casa de Nariño, en Bogotá. Lo hizo en compañía de sus hijos Antonella Petro Alcocer y Nicolás Alcocer Petro.
Hasta hoy, la tradición mostraba cómo la familia entrante presidencial ingresaba a la Casa de Nariño. Y, la saliente, se marchaba. No se dio tal situación, dado que tanto Petro como Abelardo De La Espriella, nuevo mandatario de los colombianos, dejaron claro que no habría un cara a cara, dadas sus marcadas diferencias políticas y personales.
Gustavo Petro saliendo de la Casa de Nariño, en Bogotá, el 7 de agosto de 2026, en su último día como presidente de Colombia. Lo acompañaron sus hijos Antonella Petro Alcocer y Nicolás Alcocer Petro, así como parte de su saliente gabinete. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro estuvo en la Casa de Nariño desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 7 de agosto de 2026. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Esta es la camioneta que retiró a Gustavo Petro de la Casa de Nariño, después de cuatro años de mandato. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Antonella Petro Alcocer es una de las hijas más cercanas a Gustavo Petro. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro se despidió del poder en medio de familiares y personas cercanas a su proyecto político. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño este 7 de agosto sin reconocer a Abelardo De La Espriella como presidente de los colombianos. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro estuvo acompañado por algunas personas que siempre lo respaldaron durante su gestión. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
Vestido de color blanco, Gustavo Petro salió del palacio presidencial con una calle de honor. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia
“Despedida de mi oficina...”, dijo Gustavo Petro en su último día como presidente de Colombia. Foto: Andrea Puentes - César Carrión - Joel González - Ovidio González/Presidencia