Abelardo De La Espriella toma posesión como presidente de Colombia este viernes, 7 de agosto, desde Cali. SEMANA reporta en vivo desde varios puntos del país. Siga el minuto a minuto de la jornada:
🔴 Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella EN VIVO
Abelardo De La Espriella juramenta esta viernes, 7 de agosto, como presidente de Colombia. SEMANA le cuenta el minuto a minuto de la histórica jornada.
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En Vivo
Iván Cepeda aseguró que dará un mensaje al país antes de la posesión de De La Espriella
Así estará el clima este 7 de agosto en Cali, durante la posesión de Abelardo De La Espriella
Estos son los cierres viales en Cali por la posesión presidencial: horarios y recomendaciones
Ana Lucía Pineda, esposa de De La Espriella, hizo especial publicación antes de la posesión presidencial
Iván Cepeda aseguró que dará un mensaje al país antes de la posesión de De La Espriella
Iván Cepeda, excandidato presidencial, aseguró a través de una publicación en su cuenta de X que hoy a las 10:30 de la mañana, desde Barranquilla, dará un mensaje a la nación.
SIGA LA TRANSMISIÓN DE NUESTRO ACTO EN BARRANQUILLA: https://t.co/csu5wjXqdI pic.twitter.com/6pCZNApi9f— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 7, 2026
Así estará el clima este 7 de agosto en Cali, durante la posesión de Abelardo De La Espriella
Hace algunos minutos se conoció el reporte del Ideam respecto al clima para este 7 de agosto. Aseguró que el Valle del Cauca está entre las zonas donde podrían presentarse precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica por el avance de la onda tropical número 34.
Esto significa que la jornada no estará marcada necesariamente por lluvias permanentes durante todo el día. Existe la posibilidad de que se presenten precipitaciones de intensidad variable y episodios de tormenta en determinados momentos.
Autoridades reportaron presencia de cilindro bomba en el norte de Popayán
Hacia la madrugada de este 7 de agosto se reportó la presencia de un cilindro bomba en una de las variantes al norte de Popayán. Por ello, las autoridades llevaron a cabo el cierre de la vía y trasladaron un equipo de antiexplosivos al lugar.
Estos son los cierres viales en Cali por la posesión presidencial: horarios y recomendaciones
Las autoridades confirmaron cierres viales por la posesión en el sector de la Universidad Santiago de Cali. Las principales restricciones estarán sobre la calle 5 entre las carreras 56 y 66, además de afectaciones en las carreras 62 y 63 y la calle 3. Para quienes se movilicen desde el sur, la ruta recomendada es tomar la calle 5, desviar por la carrera 66 y continuar por la calle 9.
Si se moviliza desde el norte de la ciudad, podrá tomar la carrera 56 desde la calle 5 en sentido occidente para continuar por la calle 1 o la avenida Circunvalar. Las autoridades recomendaron seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, quienes estarán regulando la movilidad durante la jornada.
Adicional a ello se expidió un decreto que confirma el día sin carro y sin moto durante el 7 de agosto en toda la ciudad.
Ana Lucía Pineda, esposa de De La Espriella, hizo especial publicación antes de la posesión presidencial
Faltan pocas horas para que se lleve a cabo la posesión presidencial, que tendrá lugar en Cali. En medio de estos hechos, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella ,compartió un mensaje en sus historias de Instagram, en medio de la expectativa por el inicio de la ceremonia.
Pineda subió una historia a su cuenta oficial en la que aparece un altar de la Virgen María, y varias imágenes de la advocación religiosa acompañadas de una vela blanca. La imagen estaba acompañada de un mensaje que decía “En tus manos y bajo tu manto”.
“La democracia ha cuidado la libertad de nuestras naciones”: presidente de Chile, José Antonio Kast, se pronunció tras su llegada a la posesión presidencial
Tras su llegada a Cali para el evento, el presidente chileno, José Antonio Kast, pronunció unas cortas palabras.
“Creo que las democracias han cuidado la libertad de nuestras naciones y espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano, que se ha reflejado en todas nuestras naciones cuando hay un cambio de mando”, dijo.
Además se mostró “muy agradecido” con el alcalde de Cali, Alejandro Eder y a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro por la recepción en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
Rey de España aterrizó en Colombia para la posesión presidencial
A primera hora, el avión oficial del Rey de España, Felipe VI, llegó a Cali para participar del acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio y la gobernadora Dilian Francisca Toro.
Este fue el video del encuentro:
El Rey de España, Felipe VI, llegó a Cali para participar del acto de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio y la gobernadora Dilian Francisca Toro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zzT9ryzfXR— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Políticos celebran el final del Gobierno Petro y la llegada de la derecha otra vez al poder
Son varios los políticos que han reaccionado a la llegada de De La Espriella al poder y el cese del Gobierno Petro. El vicepresidente entrante, José Manuel Restrepo, aseguró que “se acabó la Patria Miseria y llegó ya la Patria Milagro !! Llegó el momento de construir con ESPERANZA, rigor técnico, capacidad de ejecución, cero ‘charlatanería’ y genuino ánimo de apoyo a los más vulnerables del país”.
Otros líderes como Fuad Char y Pipe Caballero, además de Mauricio Tobón Franco, celebran que “cesó la horrible noche” y “llega un año nuevo, vida nueva, con salud y prosperidad”.
Arranca una nueva era en Colombia: esto es lo que viene para el país
Arranca la era de Abelardo De La Espriella tras los cuatro años de Gustavo Petro. Esto es lo que viene para el país en términos diplomáticos, políticos, económicos y, en general, en todos los frentes, en esta cobertura especial.
Revelan nuevos detalles de la posesión presidencial
Tras algunas horas faltantes para que inicie la ceremonia, se han revelado nuevos detalles de la posesión. Está contará con la asistencia de 10 jefes de Estado, dos vicepresidentes, 15 ministros de Relaciones Exteriores (cancilleres), así como altas autoridades nacionales e invitados especiales de la comunidad internacional, quienes acompañarán al presidente electo en este acto de trascendencia para el país.
También harán presencia los presidentes de las altas cortes, representantes de los organismos de control, congresistas y cerca de 40 gobernadores y alcaldes de distintas regiones de Colombia.
Gianni Infantino ya aterrizó en Cali: confirman su asistencia a la posesión
A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol le dio la bienvenida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Aunque inicialmente se había dicho que el funcionario no asistiría al acto de posesión, lo cierto es que la FCF sí confirmo su asistencia.
“En la tarde, la jornada institucional continuará en el ámbito diplomático.El presidente de la FIFA acompañará el acto oficial de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programado para las 3:00 p.m. en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali”, precisó el comunicado.
𝗟𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔, 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼.— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 7, 2026
🔗 https://t.co/jGrTUpSmbC pic.twitter.com/QPAYgYTjhr
Acto de posesión inicia a las 3:00 p.m
De acuerdo a lo previsto en el cronograma, el acto de posesión del presidente entrante, Abelardo De La Espriella, estaría programado para las 3 de la tarde.
Se espera que durante toda la mañana se desarrollen algunos operativos de seguridad en Cali para garantizar el bienestar del evento.
Jueves, 6 de agosto
Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, llegó a Cali
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, se pronunció a su llegada a Cali, donde participará en la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. El ministro fue recibido por la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, y el alcalde Alejandro Eder.
Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, se pronuncia a su llegada a Cali donde participará de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. El ministro fue recibido por la canciller de Colombia y el alcalde Alejandro Eder. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/a1sfYZaCWm— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Habló Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, a su llegada a Cali
El encargado de brindar declaraciones de la Delegación de Estados Unidos tras su aterrizaje en Cali fue Todd Blanche, fiscal interino de ese país.
“Estamos honrados y privilegiados de estar aquí en Cali. También estamos emocionados por lo que esperamos sea un gran recambio, una gran asociación entre los Estados Unidos y Colombia”, dijo.
Todd Blanche, fiscal interino de EE. UU., llegó para acompañar a De La Espriella en su posesión: "Estamos honrados y privilegiados de estar en Cali, estamos emocionados por lo que esperamos que sea un gran recambio, una gran asociación entre EE. UU. y Colombia".… pic.twitter.com/NCt95goKAh— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Además, dijo estar emocionado por lo que será la ceremonia del 7 de agosto en el Arena USC.
Llega la delegación de Estados Unidos
Doce delegados de Estados Unidos, entre ellos el representante a la Cámara Mario Díaz-Balart, aterrizaron en Cali para acompañar al presidente Abelardo De La Espriella durante su posesión.
Entre los asistentes también se encuentran Gregory Meeks, representante a la Cámara por el estado de Nueva York y miembro del Partido Demócrata; Todd Blanche, fiscal general interino (Deputy Attorney General) y subsecretario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), entre otros.
Llegan a Cali el presidente de Paraguay y el de Chile
Hacia las , el alcalde Alejandro Eder recibió al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y al de Chile, José Antonio Kast.
“Que líderes del mundo estén hoy en Cali es una muestra de que nuestra ciudad sigue fortaleciendo su internacionalización. La cooperación con distintos países ya se traduce en resultados concretos, como la llegada de más de USD 150 millones en inversión extranjera, que impulsan el desarrollo y las oportunidades para los caleños”, mencionó.
Chile ha sido históricamente un país hermano de Cali y de Colombia.— Alejandro Eder (@alejoeder) August 7, 2026
Nos alegra darle la bienvenida al presidente de Chile, José Antonio Kast, quien arribó hace unos minutos junto a su delegación al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón para participar en la posesión… pic.twitter.com/5fLl7jaPwO
Presidente de Argentina, Javier Milei, ya está en Cali
Javier Milei, presidente de Argentina, ya se encuentra en Cali. El argentino es uno de los diez altos dignatarios que fueron invitados al acto presidencial.
Este es el momento en que el presidente de Argentina, Javier Milei, sale del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali para asistir a la posesión de Abelardo De La Espriella, que se realizará mañana en la capital del Valle del Cauca. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/4nEgDVMtMm— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Honorio Henríquez lidera ensayos de la posesión en el Arena USC
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lideró esta noche el último ensayo de la posesión de Abelardo De La Espriella en el Arena Universidad Santiago de Cali.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lidera en el Arena Universidad Santiago de Cali un ensayo de la sesión del Congreso en la que se posesionará mañana el presidente Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aILRascI2e— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
Llegó a Colombia la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Malmer Stenergard
En medio de un fuerte operativo de seguridad, llegó a Colombia la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Malmer Stenergard.
Llegó a Colombia la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Malmer Stenergard, para participar en la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zDpStTJBxL— Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026
António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal, recorrió las calles de Cali junto al alcalde Alejandro Eder.
“Del Centro Histórico nos fuimos para el barrio Obrero junto a António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia de Portugal”, dijo el alcalde.
“Cuando decimos que Cali está en los ojos del mundo, hablamos de esto: de mostrar nuestra ciudad, compartir lo que somos y construir alianzas que nos ayuden a seguir avanzando”, añadió.
El alto funcionario portugués conoció el Distrito Cultural de la Salsa. Además, pudo conocer sobre el proyecto Tren de Cercanías, el hermanamiento entre Cali y Braga, entre otras cosas que unen a la capital del Valle con su país.
Comandante de las FF. MM. envía contundente mensaje a militares que estarán en la posesión del nuevo presidente
El comandante de las FF. MM., general Hugo López, dijo este jueves ante un grupo de militares que la posesión de Abelardo De La Espriella es “un evento constitucional, que le da continuidad al Estado”
“Esta, jóvenes, es una responsabilidad muy importante que tiene el país, que tienen las Fuerzas Militares; les pido, por favor, dentro de los parámetros de la disciplina, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Esta tarea no es solo una tarea ceremonial, tenemos 11 mil hombres desplegados, con nuestra Policía, con nuestras Fuerzas Militares, Fuerza Aeroespacial”, dijo el oficial.
Alcalde de Cali se reúne con monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico en Ecuador
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se reunió con monseñor Dagoberto Campos Salas, nuncio apostólico en Ecuador y enviado extraordinario de la Santa Sede a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
“Junto a la Iglesia católica hemos venido trabajando para abrir oportunidades a nuestros jóvenes. Gracias a esta alianza, 300 jóvenes ya se capacitaron en resolución de conflictos, y seguiremos fortaleciendo este trabajo para que muchos más encuentren herramientas para construir paz y transformar sus comunidades”, dijo el alcalde.
Aviones Kfir de la FAC sobrevuelan Cali
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con aviones Kfir, sobrevuela la capital del Valle en la antesala a la posesión de Abelardo De La Espriella.
Ministra de Cultura visita Palacio Presidencial en Cali
Paola Holguín, la ministra de Cultura designada por Abelardo De La Espriella, recorrió junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, los alrededores del lugar donde funcionará el Palacio Presidencial en la capital del Valle.
“Revisamos los últimos detalles de este espacio emblemático que, desde mañana, hará parte de un momento histórico para nuestra ciudad y para Colombia. Cali está lista para recibir al país y demostrar, una vez más, su capacidad para albergar los eventos más importantes con organización, seguridad y orgullo”, dijo Eder.
Cali recibe al primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, recibió en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a Gilmar Pisas, el primer ministro de Curazao.
Ambos dialogaron sobre las oportunidades para estrechar los vínculos entre la capital del Valle y el Caribe, impulsar el turismo, fortalecer el comercio, atraer inversión extranjera y consolidar a Cali como un nodo estratégico para la región, de la mano del puerto de Buenaventura.
Arribó a Cali el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas. Aprovechó para hablar con el alcalde Alejandro Eder sobre las oportunidades para estrechar los vínculos entre la capital del Valle del Cauca y el Caribe. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6zQf9w7hpr— Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026
Curazao, según el alcalde de Cali, es un aliado clave para Colombia en turismo, comercio, transporte marítimo y cooperación regional.
Llega a Cali el presidente de Honduras, Nasry Asfura
En el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, el alcalde Alejandro Eder recibió al presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Para el alcalde, su llegada representa una oportunidad para seguir fortaleciendo los lazos de cooperación entre Cali y Honduras en temas como comercio, desarrollo económico, turismo y atracción de inversión, aprovechando este escenario para seguir posicionando a la ciudad como un referente internacional.
Arriba a Cali Nasser Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos
Alejandro Eder anunció en la llegada a Cali de Nasser Bourita, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, quien acompañará a Abelardo De La Espriella es su posesión presidencial.
“Conversamos sobre las oportunidades para fortalecer la cooperación entre Cali y Marruecos, un socio estratégico y puerta de entrada hacia África. Exploramos posibilidades para impulsar el comercio y la inversión, aprovechando el potencial logístico de Marruecos y el corredor Cali–Buenaventura, así como la cooperación en energías renovables y transición climática”, dijo el alcalde.
“También destacamos el enorme poder de la cultura para acercar a nuestros pueblos, en la antesala del Festival de Música del Pacífico #PetronioÁlvarez. Seguimos posicionando a Cali como una ciudad abierta al mundo y preparada para construir alianzas que generen desarrollo y nuevas oportunidades” añadió.
Alcalde de Cali y gobernadora del Valle reciben delegaciones internacionales para posesión presidencial
Como parte de la agenda protocolaria, el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recibieron en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, quien representará a su país durante esta ceremonia histórica.
Vicepresidente electo recibe al señor Ministro de Presidencia de Portugal en Cali
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se encuentra reunido con las delegaciones internacionales que siguen llegando a Cali, Valle del Cauca, para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
Continúa nuestra agenda bilateral.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 6, 2026
Un honor recibirlo, señor Ministro de Presidencia de Portugal, @Leitao_Amaro.
El gobierno del Tigre @ABDELAESPRIELLA está listo para trabajar mancomunadamente por la educación y la modernización del Estado siguiendo el ejemplo de su nación y… pic.twitter.com/hdTQJ8aeDo
Alcalde de Cali dice que la ciudad está lista para recibir al nuevo presidente de Colombia para su posesión
El mandatario dio a conocer que “hoy realizamos el último Consejo de Seguridad antes de la posesión presidencial y quiero darles un mensaje de tranquilidad a todos los caleños: hemos trabajado de manera articulada con más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública y el Gobierno nacional para garantizar una jornada segura, en paz y con todas las capacidades del Estado al servicio de la ciudadanía”. .
¡Cali está lista!— Alejandro Eder (@alejoeder) August 6, 2026
Hoy realizamos el último Consejo de Seguridad antes de la posesión presidencial y quiero darles un mensaje de tranquilidad a todos los caleños: hemos trabajado de manera articulada con más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional para… pic.twitter.com/IH2X62tSeV
Luis Felipe Yagüé, vendedor de panela de Florencia, Caquetá, ya está en Cali para asistir a la ceremonia de posesión
Don Luis Felipe Yagüé, vendedor de panela de Florencia, Caquetá, ya está en Cali para asistir a la ceremonia de posesión, invitado por el presidente electo Abelardo De La Espriella. Podría ser quien le imponga la banda al nuevo mandatario. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nF31aEP3xv— Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026
Adelantan adecuaciones del Palacio Presidencial en Cali
Se conocieron imágenes de las adecuaciones que se encuentran realizando en el centro histórico de Cali, donde estará la sede de la Presidencia de Colombia.
Desde Cali, Viviane Morales, minEducación designada, se fue de frente contra Petro
La ministra de Educación designada, Viviane Morales, arremetió contra Gustavo Petro: “Siempre padeció un malestar psiquiátrico que se llama psicopatía y la psicopatía se precia de torturar psicológicamente a las personas”.
La ministra de Educación designada, Viviane Morales, arremetió contra Gustavo Petro: “Siempre padeció un malestar psiquiátrico que se llama psicopatía y la psicopatía se precia de torturar psicológicamente a las personas”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xCX4RUohAC— Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026
Alcaldía de Cali entrega parte de tranquilidad para la posesión de Abelardo De La Espriella
A pocas horas del evento de posesión presidencial que ocurrirá por primera vez en la ciudad, el alcalde Alejandro Eder envía un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía. La capital del Valle del Cauca se encuentra custodiada gracias al arribo de más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública. Estos hombres y mujeres están desplegados en Cali y la región, adelantando patrullajes, puestos de control y planes diferenciales, para garantizar la tranquilidad y normalidad del evento presidencial.
No obstante, el secretario de Seguridad encargado, Jorge Moreno, reitera el llamado a toda la ciudadanía a denunciar en la línea 123 cualquier acción sospechosa.
Siguen llegando ministros designados del electo Gobierno de Abelardo De La Espriella a Cali
Por medio de las redes sociales se han conocido videos de la llegada de la ministra designada de Educación, Viviane Morales, con su esposo y miembro del comité de empalme, Carlos Alonso Lucio. El ministro designado de Justicia, Iván Cancino, también está en la capital del Valle.
Reuniones del vicepresidente electo con delegaciones internacionales
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, tendrá agenda este jueves en Cali, donde conversará con representantes de México, El Salvador, Alemania, Corea del Sur, Suecia, Portugal, Marruecos, Perú, Uruguay, Curazao, Guatemala y la Secretaría General Iberoamericana.
¡Arranca el milagro en Cali!— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 6, 2026
Hoy nuestra jornada estará dedicada a las reuniones bilaterales con más de diez delegaciones internacionales que acompañarán al Tigre @ABDELAESPRIELLA en su posesión presidencial.
Con todas estas naciones vamos a construir en beneficio de los más… pic.twitter.com/CR3XZZao8p
Vandalizan murales de los símbolos patrios
Los trabajos de recuperación y embellecimiento que adelanta la Alcaldía de Cali en diferentes sectores de la ciudad fueron objeto de actos vandálicos pocas horas después de haber sido ejecutados. Varios muros, estructuras y espacios públicos intervenidos aparecieron con grafitis y daños, situación que fue rechazada por la Administración Distrital, que pidió mayor compromiso ciudadano para proteger las obras.
Increíble el grado de inconsciencia y odio que tienen en sus corazones algunas personas, hoy un grupo de ciudadanos estuvo recuperando diferentes espacios en el marco de las jornadas de embellecimiento y siendo las 11 pm del mismo día así está ya. TODOS TENEMOS QUE PONER DE… pic.twitter.com/nCn0iMZPOG— Juanita Cataño (@juanitacatano) August 6, 2026
Cae hombre con arsenal de guerra entre Buenaventura y Buga
En un operativo, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que llevaba escondido en su vehículo un arsenal de guerra. Le decomisaron un fusil Galil, una pistola Glock, 594 cartuchos, ocho proveedores, un chaleco con insignias de las disidencias de las Farc y un teléfono celular.
Congestión en la vía La Línea que comunica con Cali
En la mañana de este jueves hay una congestión vehicular en la vía que de Ibagué comunica con Cajamarca y Alto de La Línea, que es la misma que conduce a Cali, Valle del Cauca. La movilidad se encuentra bastante lenta y hay afectaciones en la Calle Larga (km 47). En unas horas arranca la restricción por la posesión presidencial.
Fuertes combates entre Ejército y disidencias
Las autoridades reportan fuertes combates entre integrantes del Ejército y las disidencias de las Farc en la vía entre Miranda, Cauca, y Florida, Valle del Cauca. La movilidad en esta zona se encuentra restringida mientras avanzan las operaciones militares.
Habla alcalde de Cali por posesión de Abelardo De La Espriella
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calificó la mañana de este jueves, 6 de agosto, en Blu Radio como un hecho histórico que la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella sea en su ciudad. Para el mandatario local es un mensaje claro y contundente sobre la descentralización del poder.
“Esto es un día histórico, nunca un presidente se había posesionado en nuestra ciudad. Que se sienta que Cali es la representación de Colombia. Aquí nosotros ya empezamos a recibir delegaciones internacionales. Estamos aprovechando para avanzar en nuestra agenda subnacional, para internacionalizar a Cali de nuevo”, indicó.
Día sin carro y sin moto este 7 de agosto en Cali
La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad, confirmó este miércoles que el próximo viernes 7 de agosto habrá día sin carro y moto en la capital del Valle por cuenta de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en esa ciudad. De acuerdo con lo expresado por la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción empezará a regir desde las 7:00 de la mañana e irá hasta las 8:00 de la noche del mismo 7 de agosto.
También recalcaron que el servicio del MIO será gratuito durante todo el día; sin embargo, es necesario el uso de la tarjeta para poder acceder al transporte. No obstante, no será descontado ningún valor.
Delegación de Estados Unidos
La delegación es liderada por Todd Blanche, actual fiscal general interino y exabogado personal de Donald Trump. Blanche, previamente, se desempeñó como fiscal federal en Nueva York. Entre los asistentes está Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el cargo más alto de la misión estadounidense en suelo colombiano, antes de la llegada del embajador designado, Nate Morris.
La delegación incluye además a Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA); y Cliff Sims, asesor de seguridad nacional del vicepresidente estadounidense, entre otros.
El impacto económico
Según el presidente electo, Abelardo De La Espriella, el impacto económico total para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos, gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.
Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 5, 2026
La Patria Milagro se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia.
El… pic.twitter.com/ZNpcZVzUqh
Más de 6.000 policías en Cali por la posesión
De acuerdo con la Policía, en Cali, “la institución desplegará todas sus capacidades operacionales, preventivas y de inteligencia para garantizar la seguridad de la ciudadanía, las delegaciones nacionales e internacionales y el normal desarrollo de los actos previstos el próximo 7 de agosto”. Buscan evitar actos terroristas.
Embellecen Cali, sede de la posesión
En dos años y siete meses, las jornadas han permitido intervenir 105 espacios públicos, entre ellos 39 escenarios deportivos, 21 puntos emblemáticos, 28 separadores viales, 12 polideportivos, 14 instituciones educativas, seis espacios culturales, dos galerías y cuatro Centros de Administración Local Integrada (Cali), contribuyendo a mejorar el entorno urbano y el cuidado colectivo de estos lugares.
El presidente electo decidió que su ceremonia de toma de posesión se realizará en Cali, una de las ciudades más afectadas por el terrorismo en los últimos años. Allí se ha puesto en marcha un gran sistema de seguridad para evitar disturbios.
Más de 11.000 hombres de la Fuerza Pública protegerán la ciudad para evitar actos terroristas. Este jueves, 6 de agosto, ya están en Cali grupos internacionales, como el de El Salvador, liderado por el vicepresidente Félix Ulloa.
La llegada de esta delegación se produjo en la tarde de este miércoles y la recepción estuvo a cargo del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
“Ya estamos recibiendo a las delegaciones de alto nivel que acompañarán este 7 de agosto la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Uno de ellos es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, a quien, además de darle la bienvenida a nuestra ciudad, le compartimos las oportunidades que ofrece Cali para atraer inversión, fortalecer el turismo y generar desarrollo”, señaló el alcalde Alejandro Eder.
También precisó que “los grandes eventos internacionales no solo posicionan a nuestra ciudad como escenario de hechos históricos, sino que también nos permiten mostrarle al mundo por qué Cali es un destino estratégico para los negocios, la inversión y el turismo”.
Por su parte, el presidente electo manifestó que su posesión “será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”.
Aseguró que el impacto económico para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos. “Gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios. Cali le demostrará al país y al mundo que tiene la capacidad, la infraestructura y el talento para albergar eventos de talla internacional. Y esta será apenas la primera de muchas oportunidades para seguir llevando el Gobierno y los grandes acontecimientos nacionales a todos los rincones de la Patria”.
La USC ya está lista
La elección de Abelardo De La Espriella de Cali como ciudad sede de la posesión es histórica, ya que lo hace en una universidad, específicamente la Santiago de Cali.
Allí, en la Arena USC, uno de los teatros más modernos y mejor equipados de América Latina, se reunirán 2600 personas para la ceremonia de posesión del nuevo presidente de Colombia.
“Recibimos esta gran noticia hace una semana, y por temas logísticos y de seguridad se hace importante correr el semestre una semana más, así que iniciaremos el 10 de agosto y terminaremos una semana adicional a lo que se tendría planificado, es decir que sería más o menos hacia la primera semana de diciembre que estaríamos concluyendo el calendario, en lo que es la parte de clases y evaluaciones”, señaló el rector de la Universidad Santiago, Carlos Andrés Pérez.
En los alrededores de la universidad ya se aprecia el robusto esquema de seguridad y la serie de desvíos por cierres, aunque para este viernes 7 de agosto habrá día sin carro y sin moto en la ciudad, así como ley seca durante el día y hasta las 8:00 de la noche.