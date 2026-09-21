“Empieza la semana milagro”: José Manuel Restrepo y María Consuelo Araújo se la juegan por la inversión privada de EE. UU. en Colombia

Empieza la cuenta regresiva para la participación del nuevo Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrollará en Nueva York, Estados Unidos.

Y previo al discurso que dará el vicepresidente José Manuel Restrepo, designado por De La Espriella como su vocero, dio a conocer que este lunes sostendrá en compañía de la embajadora María Consuelo Araújo una reunión de alto nivel con empresarios del sector energético.

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“Lunes, 8 de la mañana. Empieza la Semana Milagro. Aquí estamos con el Vicepresidente de Colombia en la primera reunión para acercar al sector privado. Hoy, sector energía. Necesitamos muchos proyectos, seguridad jurídica e inversiones de largo plazo”, expresó la embajadora de Colombia en Estados Unidos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo y la embajadora María Consuelo Araújo sostendrán una reunión con el sector energético en Nueva York, EE. UU. “Empieza la semana milagro”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/nJ9U2JfRMO — Revista Semana (@RevistaSemana) September 21, 2026

Por su parte, el vicepresidente indicó: “Yo creo que, embajadora, vamos a tener muchas reuniones también con distintos actores del sector empresarial. arrancamos ahora con Council of the Americas, un grupo de cerca de 60 empresarios de todos los sectores de la economía arrancando por la energía en una demostración de la confianza que está proyectando el gobierno de Abelardo de la Espriella a ese sector productivo. Y eso es importante porque con eso generamos más inversión y más crecimiento en beneficio de los más vulnerables de nuestro país”.

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó detalles de su reunión con empresarios del sector energético en Nueva York: la misión es aumentar la inversión privada en Colombia. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/SoLnWA1qzj — Revista Semana (@RevistaSemana) September 21, 2026

Y al término de ese encuentro con empresarios, Restrepo entregó un balance positivo de la reunión para atraer inversión a Colombia: “Acabamos de tener una reunión con más de 40 empresarios aquí en Council of the Americas en una demostración de que estamos construyendo esa confianza en el marco de nuestra misión Crecer, misión que ha sido asignada por el presidente Abelardo De La Estrella para que Colombia en la patria milagro crezca más del 6%, sectores claves de la economía relacionados con el talento, con los recursos que tiene el país en materia energética, con las oportunidades que hay para el desarrollo de su infraestructura”.

“Aquí hablamos de los caminos que hemos seguido, la definición de incentivos y beneficios de estabilidad jurídica para la inversión, el tener un portafolio de proyectos de inversión debidamente estructurado y el simplificar tanta traba a trámite que le hace la vida imposible al sector productivo. Muy bien recibido este mensaje por parte del empresariado del mundo y norteamericano y muchos de ellos ya con el interés de invertir aún más en nuestro país”, detalló Restrepo.

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Y concluyó: “Tenemos absolutamente claro que para que Colombia crezca necesitamos más inversión privada. No podemos crecer sobre la base de sobreendeudamiento, exceso fiscal, derroche fiscal, aumento de gasto público. Eso no es sostenible. Siendo conscientes de esa realidad, el único camino es aumentar la inversión privada y es lo que venimos haciendo en el gobierno de Abelardo De La Espriella”.