Vicepresidente José Manuel Restrepo abona terreno con empresarios iberoamericanos para atraer inversión a Colombia

Atraer inversión a Colombia es la manera más eficiente de hacer crecer la economía, que, a su vez, es la forma de empujar la productividad y el empleo.

Por ello, el vicepresidente José Manuel Restrepo anda abonando terreno para mostrar las condiciones que habrá en Colombia, durante el actual gobierno, para que las semillas sembradas prosperen, es decir, que los inversionistas tengan la confianza de poner sus recursos en proyectos productivos en Colombia, que serán un gana—gana.

En ese contexto fue que se llevó a cabo una reunión entre Restrepo y los directivos de Ceapi-Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, para encontrar las sinergias necesarias que hagan realidades las inversiones.

El encuentro con empresarios iberoamericanos se llevó a cabo en la visita del gobierno a Nueva York. Restrepo recibió el espaldarazo de Nuria Vilanova Giralt, presidenta de Ceapi, y Ana Pastor, secretaria de la organización. “Tu vicepresidencia crea las condiciones propicias para que las inversiones se puedan dar”.

Por su parte, el vicepresidente afirmó que esa posición de Ceapi es la demostración de que se pueden abrir puertas, y que el sector productivo en el exterior está viendo a Colombia como una plaza prometedora para poner los recursos acá.

Pastor, por su parte, destacó los resultados que se pueden lograr cuando el trabajo se hace de forma armónica entre los países, lo que aprovechó Restrepo para mencionar que este gobierno coincide con dicha posición.