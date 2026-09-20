Abelardo De La Espriella compartió emotivo video con Francesca, su hija menor: “No hay protocolo, ni agenda que valga”

Abelardo De La Espriella llamó la atención de miles de seguidores con un emotivo video que subió en su cuenta oficial de Instagram. El mandatario publicó un clip junto a su hija menor, Francesca, con quien plasmó cómo era el tiempo que pasaban juntos.

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El jefe de Estado compartió este contenido, mostrando cómo disfrutaba de sus espacios con la menor, a quien catalogó como su debilidad por ser la más chiquita de la familia.

Abelardo De La Espriella dejó en evidencia cómo jugaba con la niña, correteándola y jugando en un lugar ameno.

“Con Francesca no hay protocolo, ni agenda que valga... aquí las reglas las pone ella. Jugar con ella, escuchar su risa y verla feliz me recuerda que estos pequeños instantes son, en realidad, los más grandes de la vida”, escribió en el pie de foto.

“Ella siempre será mi debilidad, mi alegría y uno de los amores más grandes de mi existencia”, agregó.