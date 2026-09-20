Margarita Rosa de Francisco habló de delicado diagnóstico de salud que recibió y mostró decisión que tomó: “Imposibles de soportar”

Margarita Rosa de Francisco ha construido una extensa trayectoria en la televisión, el cine y la escritura, aunque en los últimos años su nombre también ha estado ligado a las opiniones que comparte en redes sociales y a las reacciones que generan sus declaraciones. Sin embargo, en marzo de 2025 fue noticia por una situación completamente diferente: la actriz reveló detalles de un diagnóstico relacionado con el desgaste de sus articulaciones.

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La confesión se conoció a través de redes sociales, en la que reflexionó sobre los comentarios que suele recibir de sus detractores. En medio del mensaje, la escritora contó que los especialistas le habían informado que debía reemplazar su cadera derecha y las dos rodillas.

La artista explicó que el problema estaría relacionado con los años que ha dedicado a la actividad física. “Me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron”, escribió, al referirse al diagnóstico que había recibido recientemente.

Su relación con el ejercicio no es nueva. La actriz ha hablado anteriormente sobre la intensidad con la que ha entrenado durante buena parte de su vida. Incluso, en 2018 contó que tuvo que permanecer en una clínica después de una descompensación que atribuyó al exceso de actividad física, una alimentación desequilibrada y una alta carga de trabajo.

En ese entonces, a través de su antigua cuenta de X, la artista dijo: “Les cuento que me tienen que reemplazar la cadera derecha y las dos rodillas (este diagnóstico me lo dieron hace poco; me he dado muy duro con el ejercicio durante toda mi vida y mis articulaciones no aguantaron)”.

Margarita Rosa de Francisco también ha explicado que encontró en disciplinas como el pilates una alternativa más amable para mantenerse activa, especialmente por las dificultades que ya presentaban sus rodillas.

Por tal motivo, recientemente, la celebridad llamó la atención de los curiosos al referirse a este delicado diagnóstico de salud, explicando que pronto tendría su reemplazo de cadera.

Allí agradeció a una instructora de pilates, quien le ha ayudado a sobrellevar sus malestares y lesiones de una forma positiva.

“Gracias, Ana María Giraldo. Sin tus clases y consejos mis lesiones serían imposibles de soportar. Pronto, reemplazo de cadera y pilates —de por vida—contigo, la mejor. Te quiero”, escribió, mostrando algunos de sus ejercicios.