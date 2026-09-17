Marilyn Patiño le tiró ácida pulla a Margarita Rosa de Francisco por procedimiento estético: “Le tocó tragarse sus palabras”

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices más destacadas de la televisión colombiana. Su trayectoria, construida durante varias décadas, incluye numerosas producciones y personajes que dejaron huella en la pantalla chica y la convirtieron en una figura reconocida por distintas generaciones.

Así quedó Margarita Rosa de Francisco tras procedimiento estético para rejuvenecer su rostro: mostró el antes y el después

En los últimos años, aunque sus apariciones en televisión han sido menos constantes, la caleña ha fortalecido otras facetas de su vida artística, entre ellas la escritura. Desde allí suele compartir pensamientos, reflexiones y opiniones sobre temas que hacen parte de su cotidianidad o que despiertan su interés.

Una de sus publicaciones más recientes en Instagram volvió a captar la atención de sus seguidores. En esta oportunidad, la actriz habló abiertamente sobre su relación con el paso del tiempo y reveló que decidió someterse a un procedimiento estético para modificar algunos aspectos de su rostro.

“El envejecimiento no quiere decir que me parezca cheverísimo y que me guste lo que veo”, manifestó en el video.

El contenido también mostró fotografías de archivo utilizadas por el especialista que estuvo a cargo del procedimiento. En las imágenes se podía apreciar a Margarita Rosa en años anteriores, mientras comenzaban a hacerse visibles algunos cambios naturales en su rostro y las canas entre su cabello rubio.

Días después, el médico publicó el resultado de la intervención y explicó algunos de los procedimientos realizados. Según detalló, se trató de una cirugía enfocada en la piel del rostro y en estructuras profundas, con el propósito de conseguir cambios manteniendo la naturalidad de sus facciones.

“Una cirugía que se basa en el manejo de la piel facial y de las estructuras profundas”, dijo el especialista. También aseguró: “Logramos reacomodar músculos y ligamos, mejorando la naturalidad de su sonrisa y de su mirada”.

Luego de recibir cientos de elogios por su apariencia, donde se veía lúcida y distinta, una reacción llamó la atención en las plataformas digitales.

Marilyn Patiño, reconocida actriz, publicó un inesperado video en plataformas digitales haciendo alusión a esta noticia. La artista, sin dar nombres, tiró una ácida pulla contra Margarita Rosa de Francisco, precisamente por estos retoques.

La famosa arrancó diciendo que nunca se haría nada en el rostro, que nunca tocaría sus arrugas y que quería ver el proceso de envejecimiento natural, plasmándolo con un toque de sátira.

“Jamás me voy a hacer un procedimiento estético porque yo voy a envejecer con dignidad, porque mis arrugas van a ser poesía para el mundo, esto va a ser una huella en el camino que voy a dejar”, dijo, agregando: “Así decía esa señora y se acaba de operar con uno de los mejores cirujanos del país”.

“Le tocó tragarse sus palabras”, concluyó con tono de burla.