Gente

Marilyn Patiño reveló candidato que apoya en elecciones presidenciales 2026: “No necesita llamarme”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos 3′ contó sobre su decisión en las siguientes jornadas electorales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de marzo de 2026, 10:57 a. m.
Marilyn Patiño, reconocida actriz.
Marilyn Patiño, reconocida actriz. Foto: YouTube Desnúdate con Eva

Marilyn Patiño se robó las miradas de miles de personas con su participación en La casa de los famosos 3, donde resultó eliminada junto a Sara Uribe. El formato le permitió mostrar parte de su personalidad, la cual causó risas y desacuerdos.

Aunque su estadía no fue larga, el estilo y manera de desenvolverse le permitió llevarse miles de seguidores y admiradores, tras años desde que se involucró con la escena artística. Su regreso a la televisión fue único e inesperado, abriéndole camino en plataformas digitales.

Sin embargo, recientemente, Marilyn Patiño causó todo tipo de reacciones con una entrevista que concedió a Desnúdate con Eva, donde confesó su inclinación política. La artista no dudó en contar cuál era su preferencia en las siguientes elecciones presidenciales.

De acuerdo con lo que quedó grabado, la celebridad confesó que era fiel seguidora de Abelardo de la Espriella, ya que lo respaldaba y sentía afinidad con el trabajo que realizaba. La famosa contó que compartía una cercanía con él, logrando coincidir en ideas, sin necesidad de que le pagaran o le hicieran publicidad.

Bogotá

Llega la cafetería de Feid a Bogotá: ¿Dónde es y cuánto cuesta un café en Caferxxo?

Gente

Desde un reloj de lujo hasta un convertible cero kilómetros: Andrea Valdiri habría invertido $2.500 millones en la fiesta de su hija Isabella

Gente

Iván Zuleta se pronunció por tema de salud que atravesó y destapó verdad tras susto: “Sufrí una pérdida”

Gente

Katy Perry: el angustiante video en el que se vería a la cantante envuelta en llamas, ¿cuál es su estado de salud?

Gente

“A veces no quiero ser mamá”: Marilyn Patiño se sinceró y habló de lo “mala madre” que se siente a veces con sus hijos

Gente

Reconocida actriz venezolana perdió a su bebé y publicó desgarradoras palabras: “Me levanto porque no me queda de otra”

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 17 de marzo

Gente

La viral reacción de Mariana Zapata al beso de Marilyn Patiño y Renzo en ‘La casa de los famosos’

Gente

Marilyn Patiño revela que intentó quitarse la vida al enterarse de su tercer embarazo: “Yo me tomo una botella completa de vino y me tiro al mar”

Gente

Marilyn Patiño y Renzo: el video en el Carnaval que desata rumores de un ‘triángulo amoroso’ con Mariana Zapata

Eva Rey: “¿Votaste?”

Marilyn Patiño: “Claro, por supuesto. Yo soy muy Abelardista”

Eva Rey: “¿Vas a ayudar a Abelardo en la campaña?”

Marilyn Patiño: “Por supuesto”

Eva Rey: “¿Te ha llamado?”

Marilyn Patiño: “No, pero él no necesita llamarme, yo soy verdadera admiradora y más por ser quien es él, un crack”

Marilyn Patiño: “Él sabe que yo voy con el ‘Tigre’”

Eva Rey: “¿Has tenido oportunidad de conocerlo?”

Marilyn Patiño: “Claro, si yo soy amiga de Abelardo. Lo que pasa es que no paga campañas, no te paga por los videos”

Por otro lado, Eva Rey le tocó el tema a Patiño sobre la oposición que tenía el candidato presidencial con la adopción en parejas gays, a lo que ella indicó que dependía de los casos.

Yo no voy a entrar ahí en ese tema, y te voy a decir porqué. Yo tengo amigos y amigas gays, o sea, yo soy una marica. Depende, tendría que ser un estudio muy bien”, comentó.

De igual manera, en el escenario del aborto, aseguró que todo estaba relacionado con los pagos y el poco acceso a este procedimiento, ya que si fuera algo gratis, las mujeres lo harían de una manera distinta.