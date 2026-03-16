La viral reacción de Mariana Zapata al beso de Marilyn Patiño y Renzo en ‘La casa de los famosos’

La casa de los famosos Colombia 3 continúa siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional y uno de los más comentados en las redes sociales, pues el reality se ha caracterizado por las sorpresas y los giros en la convivencia que generan diferentes actitudes por parte de los participantes.

En el más reciente capítulo de la producción del Canal RCN, una escena protagonizada por Marilyn Patiño y Renzo volvió a encender el internet, especialmente por la reacción que tuvo Mariana Zapata durante uno de los momentos más comentados de la noche.

Marilyn Patiño y Mariana Zapata Foto: Canal RCN - La casa de los famosos Colombia 3

Todo ocurrió durante la dinámica conocida como ‘congelados’, en la que los participantes deben permanecer completamente inmóviles mientras personas externas ingresan a la casa para enviar mensajes o interactuar con ellos.

Aunque los famosos no pueden reaccionar físicamente, las expresiones faciales y los gestos suelen delatar sus emociones, lo que genera momentos virales entre los seguidores del programa.

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En esta ocasión, quienes entraron al set fueron la actriz Marilyn Patiño y el modelo Renzo, ambos exintegrantes de la actual temporada. Su aparición tomó por sorpresa a los participantes, quienes debieron mantenerse quietos mientras los invitados recorrían la sala y dirigían algunas palabras a distintos miembros de la casa.

Durante su intervención, Marilyn aprovechó el espacio para enviar mensajes específicos a varios de los concursantes. Sin embargo, el momento que terminó captando toda la atención fue cuando Marilyn y Renzo decidieron compartir un detalle de su vida personal que hasta ese momento muchos desconocían: su relación sentimental.

Según contaron, su historia de amor comenzó durante el Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones más importantes del país. La revelación generó sorpresa entre varios de los famosos que se encontraban en la sala, quienes, pese a tener que permanecer inmóviles, no lograron ocultar sus expresiones de asombro.

En medio de ese ambiente de expectativa, la pareja decidió sellar el momento con un beso frente a todos los participantes, convirtiéndose en tendencia en varias redes sociales.

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No obstante, más allá del gesto romántico, lo que terminó llamando la atención de los espectadores fue la reacción de Mariana Zapata. La participante, que en el pasado había estado relacionada con Renzo durante su paso por el programa, no pudo ocultar su expresión cuando presenció la escena.

Mientras algunos de sus compañeros mostraban sorpresa o intentaban mantenerse completamente serios para cumplir con la dinámica del congelado, Mariana dejó escapar una expresión que rápidamente fue captada por las cámaras del reality, generando comentarios por parte de los televidentes.