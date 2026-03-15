Altafulla regresa a ‘La casa de los famosos’: su misión revolucionará por completo el juego

Andrés Altafulla volvió a generar conversación en redes sociales, pues el reconocido cantante de música urbana y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia regresará al reality del Canal RCN para alterar la dinámica del juego y darle un giro a la convivencia de la versión del 2026.

Desde que se confirmó su participación especial, sus seguidores en redes sociales se han mantenido atentos a cada uno de los detalles de su llegada al set, pues fue uno de los participantes más comentados durante su temporada y conoce de primera mano las estrategias, tensiones y alianzas que suelen formarse dentro del juego.

Altafulla está de regreso en el famoso 'reality' del Canal RCN. Foto: Instagram: @altafulla

Según se dio a conocer en las cuenta de Instagram del Canal RCN y La casa de los famosos Colombia, Altafulla ingresará el lunes 16 de marzo. Sin embargo, esta vez no lo hará como competidor, sinoque tendrá una misión específica que estará ligada a una de las nuevas dinámicas del juego.

En ese contexto, la presencia del ganador de la edición anterior podría generar incomodidad, sorpresa o incluso alianzas entre los actuales participantes.

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¿Cuál es la misión de Altafulla en ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

La tarea principal de Altafulla dentro del programa estará relacionada con la dinámica llamada ‘líder tirano’, la cual estará bajo el poder de quien gane la prueba que se cada lunes en las horas de la mañana.

Aunque en condiciones normales, el liderazgo dentro de La casa de los famosos otorga ciertos beneficios estratégicos y de protección, en la semana del 16 al 22 de marzo, el participante que obtenga ese título tendrá poderes sobre el funcionamiento cotidiano de la casa.

En ese momento es en donde el papel de Altafulla cobra revelancia, pues el cantante se encargará de observar de cerca cómo el nuevo líder ejerce su autoridad y qué decisiones toma frente al resto de celebridades.

Su misión será analizar las estrategias que se pongan en marcha y evaluar el impacto que estas tendrán en la convivencia del grupo.

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La figura del ‘líder tirano’ permitirá imponer algunas reglas dentro del reality y podrá decidir qué participantes se encargan de cocinar, restringir el acceso a determinadas zonas de la casa e incluso determinar ciertas condiciones para el descanso de sus compañeros.

Otra de las decisiones que podría tomar el líder tiene que ver con sanciones simbólicas dentro del juego. Entre ellas aparece la posibilidad de enviar a algunos famosos al “calabozo”, un espacio reduciod del que no pueden salir hasta recibir la indicación de ‘El Jefe’.