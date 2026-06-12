Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el sábado 13 de junio

El inicio de semana llega con una carga especial de energía que, según especialistas en astrología, no conviene dejar pasar. El sábado 13 de junio se perfila como un momento clave para tomar decisiones, animarse a cambios y avanzar tanto en el terreno profesional como en el personal.

En medio de ese clima, vuelve a cobrar fuerza la influencia de Walter Mercado, una figura que marcó a generaciones con sus mensajes cargados de optimismo y espiritualidad.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries sentirá mayor seguridad para mostrar sus sentimientos y dejar salir una versión más creativa y auténtica de sí mismo.

Números de la suerte: 7, 33 y 81.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro sentirá deseos de mejorar su entorno, consentirse más y encontrar placer en los pequeños detalles. En el plano sentimental habrá una necesidad más fuerte de recibir atención y cercanía.

Números de la suerte: 14, 52 y 90.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las palabras tendrán más impacto de lo habitual y podrían abrir puertas importantes tanto en lo personal como en lo social.

Números de la suerte: 9, 41 y 78.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un momento para fortalecer la autoestima y tomar decisiones emocionales desde una posición más segura y consciente.

Números de la suerte: 5, 28 y 73.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo se convierte en uno de los protagonistas del día. El carisma aumenta y también la facilidad para atraer oportunidades, reconocimiento y nuevas experiencias.

Números de la suerte: 11, 39 y 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo debe bajar el ritmo y dedicar más tiempo al descanso emocional. También será una jornada para escuchar la intuición y prestar atención a recuerdos o señales que aparezcan.

Números de la suerte: 3, 26 y 67.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra encontrará inspiración en nuevas conversaciones y podría recibir una invitación o propuesta que le genere ilusión.

Números de la suerte: 18, 44 y 72.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio tendrá una energía que lo llevará a proyectar seguridad y determinación, especialmente en temas laborales y afectivos.

Números de la suerte: 8, 31 y 95.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor y las emociones se vivirán con intensidad, aunque la recomendación será actuar con calma antes de tomar decisiones importantes.

Números de la suerte: 12, 47 y 80.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía astral favorece conversaciones profundas y momentos de introspección. Será un buen momento para dejar atrás cargas emocionales y permitirse sentir con mayor libertad.

Números de la suerte: 4, 29 y 8.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones sentimentales se vuelven más claras. Acuario tendrá la oportunidad de reconocer quién realmente está comprometido con su bienestar emocional.

Números de la suerte: 10, 36 y 69.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Los cambios en la rutina traerán beneficios inesperados. Piscis sentirá la necesidad de incorporar actividades que generen tranquilidad y disfrute, mientras un gesto inesperado podría alegrar el día.

Números de la suerte: 2, 24 y 61.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.