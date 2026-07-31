‘Yo me llamo Paola Jara’ reveló que es abogada y conmovió a los jurados al cantar por su papá fallecido

La búsqueda de los dobles perfectos en la nueva temporada de Yo me llamo dejó este jueves uno de sus momentos más destacados durante la emisión del noveno capítulo. La participante que interpreta a la cantante de música popular Paola Jara subió al escenario para cantar Murió el amor, obtuvo una calificación unánime por parte del panel de jurados y aseguró su continuidad en la competencia del Canal Caracol.

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Desde los primeros compases de la interpretación, la concursante buscó replicar los matices vocales y la puesta en escena características de la artista antioqueña. Durante la transmisión del episodio también se conoció que la imitadora es profesional en Derecho, carrera que ejerce de forma paralela a su vocación musical.

Al finalizar su presentación, la participante reveló un aspecto personal que marcó su audición: dedicó la interpretación a la memoria de su padre fallecido, un detalle que aportó una carga emotiva a su paso por el escenario principal del programa.

El desempeño de la concursante generó comentarios positivos inmediatos entre los integrantes del jurado, conformado en esta etapa por Amparo Grisales, César Escola, el cantante vallenato Elder Dayán Díaz y el personaje de Aurelio.

“La interpretación me encantó; se me erizó la piel en dos oportunidades durante la canción”, manifestó Amparo Grisales al entregar su valoración sobre la presentación.

Por su parte, el maestro César Escola centró su análisis en la parte técnica del canto. Destacó, en particular, el control de los quiebres vocales, un recurso distintivo del estilo de la intérprete original de Murió el amor. No obstante, señaló que, si bien la caracterización cumple con los estándares para avanzar, la participante debe trabajar en algunos detalles técnicos de cara a las siguientes fases de la competencia.

El cierre de las intervenciones estuvo acompañado por la habitual señal de aprobación del personaje Aurelio, así como por el respaldo explícito de Elder Dayán Díaz.

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Con el balance de los análisis sobre la mesa, la decisión del panel fue categórica: la imitadora de Paola Jara recibió cuatro estrellas verdes de manera unánime. Este resultado le garantiza un cupo directo en la siguiente ronda de Yo me llamo, donde el nivel de exigencia técnica y de caracterización física aumentará sustancialmente.

El capítulo 9 reafirma el peso de la música popular dentro de las audiencias del programa de imitación, posicionando a esta participante como uno de los perfiles a seguir dentro de la línea de artistas populares de la temporada.