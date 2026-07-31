Millonario premio para el 1 de agosto: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Para este sábado, 1 de agosto, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía astral favorece los vínculos familiares y fortalece el compromiso con quienes más aprecia. El panorama será favorable siempre que deje de lado las dudas y aproveche las oportunidades que se presenten.
Números de la suerte: 9, 30 y 14.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se perfilan buenas noticias en el aspecto financiero, con la posibilidad de recuperar dinero o concretar proyectos que parecían estancados. La intuición será una gran aliada para tomar decisiones importantes.
Números de la suerte: 7, 9 y 16.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La comunicación será su mayor fortaleza. Tendrá facilidad para convencer, negociar y expresar sus ideas con claridad. También será un buen momento para confiar en su intuición y evitar emitir juicios apresurados.
Números de la suerte: 45, 4 y 2.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El amor podría sorprender en el momento menos esperado. Además, una conversación reveladora ayudará a dejar atrás culpas o preocupaciones del pasado. La creatividad abrirá puertas importantes.
Números de la suerte: 20, 29 y 5.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Nuevas oportunidades laborales y profesionales impulsarán importantes cambios. También será una etapa para cerrar heridas emocionales y mirar el futuro con optimismo. Los viajes y el crecimiento profesional estarán favorecidos.
Números de la suerte: 23, 36 y 48.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se favorecen los asuntos relacionados con inversiones, compras, ventas y viajes. Incluso podría llegar un ingreso inesperado que alivie preocupaciones económicas.
Números de la suerte: 8, 1 y 23.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La creatividad estará en uno de sus mejores momentos, permitiéndole reinventarse y abrirse a nuevas experiencias. También será un periodo ideal para fortalecer amistades o iniciar una relación sentimental.
Números de la suerte: 14, 20 y 36.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La buena fortuna llegará a través de oportunidades económicas y sorpresas relacionadas con dinero o regalos. El romance también recibirá un impulso especial, mientras que los negocios estarán bien aspectados.
Números de la suerte: 5, 8 y 11.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El magnetismo personal aumentará y favorecerá tanto el amor como el ámbito laboral. La dedicación y la atención a los detalles permitirán alcanzar metas importantes.
Números de la suerte: 11, 20 y 39.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Será recomendable bajar el ritmo y priorizar el bienestar físico y emocional. Los cambios de hábitos, una mejor alimentación y el descanso serán claves para recuperar el equilibrio.
Números de la suerte: 18, 33 y 21.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La experiencia y el talento se traducirán en estabilidad económica y reconocimiento. Aunque ejercerá liderazgo, será importante actuar con humildad y comprensión hacia quienes lo rodean.
Números de la suerte: 43, 29 y 1.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Será un momento para despedirse del pasado con gratitud y concentrarse en el presente. La intuición estará especialmente desarrollada y permitirá comprender mejor a quienes forman parte de su entorno. La familia ocupará un lugar prioritario.
Números de la suerte: 5, 12 y 16.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.