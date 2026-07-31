Karol G fue agredida por un fan en pleno concierto en Toronto: video del tenso momento

El pasado 29 de julio, la cantante colombiana Karol G vivió una situación imprevista durante su presentación en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá. En pleno espectáculo, un asistente logró evadir los controles de seguridad y acceder al escenario principal, obligando a la intervención del personal de logística para salvaguardar la integridad de la artista antioqueña.

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El hecho ocurrió mientras la intérprete antioqueña cantaba el tema Viajando por el mundo, uno de los sencillos principales de su repertorio actual. De acuerdo con las grabaciones difundidas por los asistentes a través de plataformas digitales, un hombre vestido con una camiseta naranja ascendió a la tarima y se aproximó a la cantautora.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa que, inicialmente, la artista intentó manejar el acercamiento manteniendo la compostura y la distancia. Sin embargo, el sujeto sujetó a la cantante del brazo de manera agresiva e intentó aproximarse a su micrófono. Ante la firmeza del agarre, Karol G buscó zafarse discretamente mientras continuaba con la interpretación del tema, mientras le pedía que la soltara.

En cuestión de segundos, los integrantes del equipo de seguridad del recinto reaccionaron, inmovilizaron al individuo y lo retiraron de la tarima. A pesar de la interrupción, la presentación continuó según el cronograma, sin que la artista hiciera referencias al altercado durante el resto de la noche.

Las imágenes del suceso generaron una rápida respuesta entre los seguidores de la artista y los usuarios de internet. Diversos internautas destacaron la serenidad de la antioqueña ante el imprevisto y resaltaron que no interrumpió la voz ni la métrica de la canción, pese a la presión física ejercida sobre su brazo.

No obstante, el episodio también abrió un debate en redes sociales sobre la efectividad de los protocolos de seguridad en eventos de gran escala, al cuestionar cómo el asistente logró atravesar el perímetro que separa al público del escenario en un recinto de la magnitud del Rogers Stadium.

@garyvlogoficial ¡#KarolG vivió un momento muy incómodo luego de que un fan subiera al escenario y la jaloneara durante su concierto en Canadá! ♬ sonido original - garyvlogoficial

Este concierto en Toronto forma parte de la primera etapa del ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, la gira internacional de Karol G que comenzó el 24 de julio en Chicago. El recorrido contempla más de 60 fechas distribuidas en ciudades de Estados Unidos y Canadá, antes de continuar por Latinoamérica hacia finales de año y su posterior llegada a Europa, prevista para 2027.

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Tras su paso por la ciudad canadiense, la agenda de la cantautora incluye presentaciones en Landover (Maryland), Boston, Nueva York, Atlanta, Orlando y Miami.

Durante la misma jornada en Toronto, y antes de finalizar el espectáculo, la intérprete confirmó a su audiencia el próximo lanzamiento de su sexto álbum de estudio, titulado No me arrepiento de sentir tanto, cuyo estreno está previsto para el próximo 7 de agosto, dando continuidad al ciclo comercial y musical de la estrella colombiana.