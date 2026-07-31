“Nos van a embargar todo”: la pesadilla de Marcela Posada, actriz de ‘Betty, la fea’, por millonaria deuda

La reconocida actriz colombiana Marcela Posada, recordada por su interpretación del personaje de Sandra Patiño en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, atraviesa un complejo litigio administrativo y financiero.

“Me desahuciaron otra vez”: La Segura rompió en llanto tras confirmar diagnóstico médico

Durante una entrevista concedida al programa matutino Buen Día Colombia, del Canal RCN, la artista reveló que su familia enfrenta un proceso de cobro coactivo que supera los 15 millones de pesos derivado del uso fraudulento de la matrícula de una motocicleta registrada a nombre de su hija, la comunicadora Nataly Arbeláez.

Según lo expuesto por Posada, la problemática inició hace aproximadamente ocho años, cuando comenzaron a llegar a su domicilio notificaciones de comparentos e infracciones de tránsito detectadas por sistemas de fotomulta en los municipios de Barranquilla y Soledad, en el departamento del Atlántico.

La actriz aclaró que el vehículo original ha permanecido estacionado en un parqueadero en Bogotá para evitar conflictos legales adicionales, mientras que las fotos que sustentan las sanciones muestran una motocicleta con características distintas y conducida por una persona ajena a su entorno familiar.

De acuerdo con el relato de la actriz, la acumulación de infracciones no ha podido detenerse a pesar de haber interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y de adelantar gestiones directas con abogados e instituciones de tránsito en la Costa Caribe.

Posada explicó que la decisión de no pagar las multas impuestas responde al asesoramiento legal recibido, el cual señala que pagar dichos montos implicaría la aceptación implícita de las infracciones cometidas por terceros.

“Nos dicen que pongamos denuncias en Fiscalía, se ponen y no pasa nada. Se viaja a la Costa y nos dicen que la opción es que detengan la moto y se compruebe por número de motor que es una placa clonada. Sin embargo, la moto ha sido detenida y llevada a patios y vuelve a salir a circular. No sabemos cómo hacen”, afirmó Marcela Posada durante la emisión televisiva.

La urgencia del caso se ha intensificado en las últimas semanas tras la notificación de medidas cautelares sobre los bienes y cuentas bancarias de Nataly Arbeláez. La deuda de capital, estimada en 15 millones de pesos, continúa incrementándose de manera mensual debido a los intereses de mora aplicados por las autoridades de tránsito locales.

Más allá de la afectación patrimonial, la actriz enfatizó la preocupación que genera la posible responsabilidad penal o civil derivables del uso de la placa clonada en incidentes viales o eventuales actos delictivos. Al figurar Arbeláez como titular del registro ante el sistema RUNT, cualquier eventualidad grave generaría una vinculación judicial directa hacia su persona.

Grave disputa en la familia de Omar Geles: el choque entre su viuda y familia por la millonaria obra del artista

Frente a esta coyuntura, Posada emitió un llamado respetuoso pero urgente a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Barranquilla y a la Alcaldía de Soledad para que revisen de fondo los expedientes, realicen las verificaciones técnicas a las imágenes de fotomulta y detengan el cobro de las sanciones acumuladas.

Hasta el momento de esta publicación, ni la Alcaldía de Barranquilla ni la Secretaría de Tránsito de Soledad se han pronunciado oficialmente de manera pública con respecto al caso específico expuesto por la artista.