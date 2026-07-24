La estafa con tecnología NFC que engaña a los usuarios para vaciar sus cuentas bancarias: se disparan en un 188%

Los ataques que utilizan la tecnología NFC para robar dinero a usuarios de celulares Android aumentaron un 188 % en los primeros cuatro meses de 2026, según datos de la firma de ciberseguridad Kaspersky.

Los expertos advierten que una nueva modalidad, conocida como NFC inverso, es más difícil de detectar porque las propias víctimas terminan transfiriendo el dinero a los delincuentes.

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Cómo funciona la estafa con NFC

La tecnología NFC permite realizar pagos sin contacto y compartir información entre dispositivos cercanos. Sin embargo, los ciberdelincuentes la están aprovechando mediante programas maliciosos como SuperCard X, PhantomCard, NGate y versiones modificadas de NFCGate.

La tecnología NFC facilita los pagos, pero también está siendo usada para cometer fraudes. Foto: Getty Images/iStockphoto

El fraude suele comenzar con un mensaje enviado por los atacantes, quienes convencen a la víctima de descargar una aplicación falsa. Después, le piden acercar su tarjeta bancaria al celular e ingresar el PIN, lo que permite obtener la información necesaria para cometer el robo.

La modalidad que más preocupa

Kaspersky señala que el NFC inverso está ganando terreno porque engaña a las víctimas para que sean ellas mismas quienes envíen el dinero.

“resulta mucho más difícil de detectar y combatir, ya que son las propias víctimas quienes transfieren voluntariamente el dinero a las cuentas de los ciberdelincuentes y estas operaciones pueden parecer completamente legítimas”, ha explicado el experto jefe de seguridad en Kaspersky, Sergey Golovanov.

En este caso, la aplicación maliciosa se configura como método de pago del celular y genera una señal que los cajeros automáticos interpretan como si fuera la tarjeta de los delincuentes. Luego, mediante engaños, la víctima realiza una consignación que termina directamente en manos de los atacantes.

Los ataques siguen creciendo

Según el informe Financial sector threat landscape in 2025, las soluciones de seguridad de Kaspersky bloquearon 35.600 ataques relacionados con malware NFC en los primeros meses de 2026, frente a poco más de 12.300 en el mismo periodo del año anterior.

Europa y América Latina comienzan a registrar más fraudes con tecnología NFC. Foto: Getty Images

Aunque estos casos tienen mayor incidencia en Rusia, la compañía advierte que también empiezan a registrarse en Europa y América Latina.

Cómo protegerse

Para reducir el riesgo, Kaspersky recomienda no instalar aplicaciones desde enlaces recibidos por mensajería, SMS o redes sociales, descargar software únicamente desde tiendas oficiales y desconfiar de cualquier persona que solicite realizar operaciones en cajeros automáticos o instalar aplicaciones para supuestos trámites bancarios.

*Con información de Europa Press.