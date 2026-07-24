Alerta para usuarios de WhatsApp Web: detectan falla en reconocida herramienta que permitía robar chats con un solo clic

Una cadena de vulnerabilidades en la extensión de Adobe Acrobat para Chrome ha convertido esta solución de gestión de documentos pdf en una herramienta para extraer las conversaciones de los usuarios de WhatsApp Web.

La compañía de ciberseguridad Guardio Labs compartió los hallazgos de una cadena de vulnerabilidades ya corregida, registrada como CVE-2026-48294, que ha puesto en riesgo la privacidad de los usuarios de WhatsApp con un solo clic.

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En concreto, se dirige a los usuarios de WhatsApp Web con la extensión Adobe Acrobat instalada en el navegador Chrome, quienes, al entrar en una página web maliciosa, dan acceso a los atacantes a su historial de conversaciones, sus contactos y otra información privada sin percatarse de ello.

Para lograrlo, la vulnerabilidad, denominada HermeticReader, aprovecha una serie de fallos localizados en la forma en que la extensión se comunica y gestiona los datos, empezando por que cuando las páginas web cargan algunas de sus partes con marcos ocultos (iframes), no se verifica adecuadamente el origen de la información.

Esta falla iba dirigida a los usuarios de WhatsApp Web con la extensión Adobe Acrobat instalada en el navegador Chrome. Foto: Getty Images

Esto permite a los atacantes escribir comandos en el almacenamiento interno de la extensión de Adobe, un acceso que activa un motor interno conocido como Hermes, encargado de la integración con WhatsApp Web.

Para que el ataque funcione, se requiere una página web maliciosa que se hace pasar por un resultado de la búsqueda de Google, que engaña a la extensión para que le entregue el identificador de la pestaña del navegador donde está abierto WhatsApp Web.

Los peligros de dejar una cuenta de WhatsApp Web abierta. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Con Hermes activado y el identificador, y aprovechando los permisos privilegiados con los que cuenta la extensión de Adobe, el atacante puede inyectar código de forma silenciosa directamente sobre la ventana de WhatsApp Web de la víctima. Esto le permite leer, copiar y enviar a un servidor bajo su control todo lo que aparece en pantalla.

Como informan desde Guardio Labs, esta cadena de vulnerabilidades afecta a la extensión de Adobe Acrobat para Chrome hasta la versión 26.5.2.1, ya que la lanzada como v26.5.2.3 incluye la corrección.

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Asimismo, han destacado el papel de los agentes de inteligencia artificial para monitorizar las extensiones de navegador y detectar con rapidez fallos que pueden poner en riesgo la seguridad de los usuarios. Aseguran que con este sistema automatizado identificaron el problema solo cuatro horas después de que Adobe distribuyera la actualización afectada.

Guardio Labs también ha agradecido la rapidez de Adobe, que tras recibir el informe, tardaron dos días en compartir el parche que corrige la vulnerabilidad.

*Con información de Europa Press.