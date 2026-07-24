Hallan los restos de un avión desaparecido hace 74 años: permanecían ocultos en el fondo del océano

Los restos de un avión de la extinta aerolínea Pan Am que se estrelló y desapareció el 11 de abril de 1952 en aguas al norte de Puerto Rico fueron recientemente encontrados por un equipo de búsqueda que colaboraba con Discovery Channel.

La NASA “capturó” un objeto espacial que guarda secretos de hace miles de millones de años sobre el origen de la Tierra

Los vestigios sumergidos de la aeronave Douglas DC-4, conocida como Clipper Endeavor, fueron encontrados el pasado 2 de junio, informó el martes (21.07.2026) un comunicado de los responsables de la investigación.

El accidente aéreo dejó más de 50 muertos

El avión de Pan Am transportaba un total de 69 personas. Despegó de San Juan, Puerto Rico, el 11 de abril de 1952, con destino a Nueva York. Poco después del despegue, la aeronave perdió ambos motores del lado derecho y cayó al océano minutos más tarde.

Aunque el avión contaba con balsas salvavidas y dispositivos personales de flotación, muchos pasajeros permanecieron en sus asientos. El hundimiento provocó la muerte de 52 personas y 17 sobrevivientes, según la Fundación Histórica de Pan Am.

Aunque se conocía la ubicación general del accidente, no se sabía el lugar exacto donde yacían los restos de la aeronave en el fondo del océano.

Dron submarino sirvió para localizar los restos del avión

El hallazgo fue trabajo de la Air/Sea Heritage Foundation, la empresa Deep Sea Vision y el programa ‘Expedition Unknown’ de Discovery Channel. Se usó un dron submarino para localizar los restos del avión en el fondo del océano, a unos 610 metros por debajo de la superficie.

La aeronave fue identificada mediante imágenes que mostraban claramente el icónico logotipo alado de Pan American y su nombre aún legibles.

El hallazgo podría significar algo de esperanza para encontrar al avión del vuelo MH370, accidentado en marzo de 2014, una tragedia que sigue siendo un misterio.

Si bien había una idea general de dónde se encontraban los restos de la aeronave, nadie sabía con exactitud dónde se hallaba en el fondo marino. Foto: DW

“Nos sentimos humildes al recordar lo que ocurrió”

Russ Matthews, historiador de la aviación, documentalista de importantes naufragios y presidente de la Air/Sea Heritage Foundation, señala que estaba investigando otro accidente cuando conoció la historia del Clipper Endeavor.

“Me sorprendió que una historia tan importante hubiera desaparecido en gran medida de la memoria pública”, señaló Matthews en el comunicado.

“La historia es tan poderosa y su impacto tan trascendental. Todos estamos asombrados y emocionados por este descubrimiento, pero también nos sentimos humildes al recordar lo que ocurrió en ese lugar hace tanto tiempo”, añadió.

Un accidente que marcó la historia de la aviación

El accidente, conocido en Puerto Rico como “La tragedia del Viernes Santo”, se convirtió también en un punto de inflexión crucial en la historia de la aviación.

Científicos creen que la búsqueda de vida extraterrestre podría estar en el lugar equivocado: hallazgo reveló pista clave

Esto llevó a la Junta de Aeronáutica Civil, precursora de la actual Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), a implementar amplias reformas, incluida la ahora obligatoria charla de seguridad previa al vuelo y las demostraciones de los procedimientos de emergencia.

“Este caso sirvió de catalizador e impulsó medidas de seguridad fundamentales, como mejores equipos de flotación y las demostraciones previas al despegue”, señaló John Cox, experto en seguridad aérea.

“Fue un peldaño clave en el camino hacia la seguridad de la aviación de la que disfrutamos hoy. En su momento supuso una auténtica llamada de atención”, concluyó.

Según informó el Discovery Channel, los únicos dos sobrevivientes vivos del accidente fueron contactados.

*Con información de DW.