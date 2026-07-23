“Chris Nolan profanó a Homero”: Elon Musk arremete contra el director de ‘La Odisea’ y hace una promesa inesperada

El reciente estreno de la adaptación cinematográfica de la ‘Odisea’, dirigida por Christopher Nolan, ha desencadenado una agria confrontación pública liderada por el empresario Elon Musk. El dueño de la red social X ha manifestado un profundo rechazo hacia la visión del cineasta, acusándolo de sacrificar la integridad de la obra clásica de Homero para alinearse con lo que él denomina la agenda woke, un término utilizado para criticar políticas de diversidad e inclusión en la cultura actual.

‘La odisea’, de Christopher Nolan, arrasa en taquilla: superó millonaria cifra en su estreno

El origen de la controversia: diversidad frente a tradición

La principal molestia de Musk radica en las decisiones creativas de Nolan respecto al elenco. Para el magnate, esta representación se aleja de lo que considera una representación histórica adecuada, a pesar de que el material original es un poema épico poblado por seres mitológicos y deidades.

A través de una serie de publicaciones, Musk arremetió contra el director con términos contundentes: “Chris Nolan profanó a Homero y se arrastró de rodillas solo para cumplir con las reglas woke exigidas para ganar un Oscar. Qué gusano”.

Musk aseguró que la adaptación del director traiciona la esencia de la obra escrita por Homero. Foto: X - @elonmusk

Además de estos calificativos, el empresario elevó el tono de sus críticas al afirmar que “Chris Nolan ha mostrado un desprecio total por el pueblo griego” y llegó a tildarlo de ser un “racista anti-blanco” por no respetar lo que él define como el canon visual europeo de la obra.

El desafío tecnológico: cine generado por inteligencia artificial

Lejos de limitarse a la crítica verbal, Musk ha anunciado un proyecto ambicioso para ofrecer una alternativa que, según su criterio, sea fiel al legado de Homero. El plan consiste en utilizar Grok Imagine, una herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de crear imágenes y vídeos a partir de descripciones textuales, para producir un largometraje completo.

La promesa de Musk es que este filme se presente antes de que concluya el año en curso. Al respecto, el empresario aseguró: “Antes de que termine este año, Grok Imagine creará una película de largometraje de La Odisea que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero”.

Esta propuesta busca distanciarse de las grandes producciones de Hollywood, que en el caso de la cinta de Nolan, requirieron una inversión de 250 millones de dólares.

Una batalla entre la taquilla y la visión digital

Mientras Musk promociona su versión digital, la película de Christopher Nolan continúa cosechando éxitos comerciales, superando ya los 300 millones de dólares en recaudación a nivel mundial. A pesar de este respaldo del público, el magnate insiste en que la IA puede proporcionar una estética más acorde a su visión, habiendo compartido ya fragmentos de video generados tecnológicamente con personajes de rasgos exclusivamente europeos.

Incluso se ha abierto la posibilidad de colaborar con figuras tradicionales de la industria que compartan su perspectiva. Ante la sugerencia de un seguidor de financiar una versión dirigida por Mel Gibson con un presupuesto de 100 millones de dólares, Musk respondió con entusiasmo, dejando claro que su intención es contrarrestar el impacto de la obra de Nolan por cualquier vía posible.