¿Qué es ‘Pelisflix’? Todo lo que debe saber antes de usar esta popular opción para ver películas gratis

El streaming se ha convertido en una de las formas de entretenimiento más populares de los últimos años. Películas, series y documentales están disponibles en plataformas que reúnen amplios catálogos y permiten acceder al contenido desde cualquier lugar y en cuestión de segundos. Atrás quedaron los tiempos en los que era necesario desplazarse hasta una tienda para alquilar una película en DVD y verla en casa.

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Para disfrutar de estos servicios, por lo general es necesario pagar una suscripción mensual, aunque algunas plataformas también ofrecen planes anuales que pueden resultar más económicos para quienes buscan un acceso prolongado.

No obstante, el costo de estas suscripciones ha impulsado el crecimiento de la piratería digital, es decir, la distribución y reproducción no autorizada de obras protegidas por derechos de autor. Muchas de estas páginas ofrecen acceso gratuito a películas, series y telenovelas, lo que las convierte en una alternativa atractiva para algunos usuarios.

Sin embargo, lo que parece una opción para ahorrar dinero puede terminar representando un riesgo. De acuerdo con la Interpol, acceder a servicios de piratería expone a los usuarios al robo de información personal, pérdidas económicas y contenido potencialmente peligroso.

Además de distribuir contenido de manera ilegal mediante páginas web, aplicaciones o dispositivos, estos sitios suelen obtener ingresos a través de publicidad invasiva, cobros por suscripciones y, en algunos casos, la comercialización de los datos de quienes los utilizan.

Contenido de streaming en Prime Video Foto: Getty Images

Asimismo, estas plataformas suelen ser bloqueadas o cerradas por las autoridades o por los titulares de los derechos de autor, lo que significa que quienes pagaron por el servicio pueden perder el acceso sin posibilidad de recuperar su dinero.

¿Qué es Pelisflix y qué tan seguro es usarla?

Pelisflix es uno de los nombres más conocidos entre quienes buscan ver películas y series sin pagar una suscripción. Su popularidad se debe a que reúne contenido que normalmente está disponible en plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max o Paramount+, lo que lleva a muchas personas a pensar que es una alternativa conveniente.

Sin embargo, según información recopilada por Infobae con datos de Lank, no es una plataforma oficial de streaming. En realidad, el nombre agrupa distintos sitios web que ofrecen películas y series de forma gratuita, pero sin contar con las licencias necesarias para distribuir la mayor parte de ese contenido.

Ver tv por horas podría afectar la reproducción de espermatozoides, ¿por que? Foto: Getty Images. Foto: Getty Images

Esto quiere decir que, no existe un único portal oficial, dado que sus dominios cambian constantemente debido a bloqueos y cierres. Incluso, algunas descargas pueden contener malware capaz de comprometer la información personal o afectar el funcionamiento del dispositivo.

Por estas razones, la opción más segura sigue siendo utilizar plataformas confiables. Además de ofrecer contenido de forma legal y con buena calidad de imagen y sonido, brindan aplicaciones confiables, actualizaciones constantes y mayores garantías.