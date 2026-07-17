Tras petición a Abelardo De La Espriella, niños colombianos viajarán al Mundial de Robótica en Japón este año

El llamado que hizo un grupo de 15 niños colombianos al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para solicitar un apoyo que les permitiera representar al país en el Mundial de Robótica 2026, en Japón, ya comenzó a dar resultados.

“Presidente, hoy necesitamos su ayuda”: el urgente llamado de 15 niños a Abelardo De La Espriella para ir al mundial de robótica 2026

En la tarde del jueves 16 de julio, un grupo de niños hizo un llamado público al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para solicitar apoyo que les permita viajar y representar al país en el RoboRAVE 2026.

El CEO de RoboKids, proyecto dedicado a introducir la robótica educativa a nivel curricular y que permite incorporar en niños y niñas nuevas tecnologías como método esencial para el desarrollo integral, del cual hacen parte los menores de edad, confirmó que, tras la publicación del mensaje dirigido al presidente electo, recibieron una respuesta positiva que permitirá hacer realidad el viaje de la delegación.

“Ya el presidente, por intermedio de un empresario nos va a ayudar para que los chicos puedan participar de este Mundial. Nosotros habíamos hablado de una cifra que cubría, básicamente, los tiquetes aéreos y un hospedaje mínimo”, explicó Madero.

Con este respaldo, la organización espera garantizar la presencia de los jóvenes colombianos en el Mundial de Robótica 2026 en Japón, donde competirán junto a delegaciones de distintos países, representando el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de Colombia.

Pronunciamiento de Abelardo De La Espriella

Por su parte, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, destacó que el respaldo a los jóvenes representa una apuesta por el talento y el futuro del país.

Esta es la revolución de las cosas pequeñas: creer en nuestros niños, abrirles oportunidades y demostrarles que sus sueños sí importan.



Gracias a un empresario de buen corazón, que decidió convertir la solidaridad en oportunidades reales, 15 niños de diferentes ciudades de… pic.twitter.com/pHRlnRbArU — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 17, 2026

“Esta es la revolución de las cosas pequeñas: creer en nuestros niños, abrirles oportunidades y demostrarles que sus sueños sí importan”.

De La Espriella también confirmó que el apoyo será posible gracias al aporte de un empresario.

“Gracias a un empresario de buen corazón, que decidió convertir la solidaridad en oportunidades reales, 15 niños de diferentes ciudades de Colombia viajarán a Japón con todos los gastos pagos para representar a nuestro país en un Mundial de Robótica”.

El mandatario electo aseguró que durante su gobierno buscará fortalecer este tipo de iniciativas mediante políticas orientadas a impulsar el desarrollo científico y tecnológico de las nuevas generaciones.

“En la Patria Milagro impulsaremos políticas claras para respaldar el talento, la ciencia, la tecnología, la innovación y todas aquellas iniciativas que permitan que nuestros niños y jóvenes desarrollen su potencial y lleven el nombre de Colombia a lo más alto”.

Finalmente, destacó el papel que puede desempeñar el sector privado en la formación de los futuros talentos del país.

“Porque cuando la empresa privada y la sociedad se unen para creer en nuestra niñez, el futuro de Colombia comienza a construirse desde hoy”.

Acto de entrega de la donación

El presidente Abelardo De La Espriella y su esposa hicieron entrega de una donación personal al equipo de RoboKids que representará a Colombia en el Mundial de Robótica que se realizará en Japón.

Según indicó el mandatario electo, el aporte permitirá cubrir la totalidad de los gastos de viaje de la delegación, luego de que la organización manifestara que no había obtenido respaldo económico de las entidades públicas durante sus gestiones.

Durante el acto de entrega, De La Espriella destacó que este tipo de alianzas pueden generar soluciones rápidas para impulsar el talento de los jóvenes colombianos.

Nuestros muchachos pilosos se van para Japón.



El Presidente @ABDELAESPRIELLA y la primera dama, entregaron una donación personal al equipo juvenil de robótica que nos representará en el mundial, y que lastimosamente no recibió recursos ni apoyo por parte del gobierno actual.… pic.twitter.com/YNMWmq0h74 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) July 17, 2026

“Hacemos entrega de una donación a la empresa RoboKids S.A.S., que cubre la totalidad de los gastos de viaje para la participación de la delegación en el Torneo Internacional de Robótica en Japón. Apoyamos su talento y sembramos la confianza en que así se construye la patria milagrosa, la revolución de las cosas pequeñas.”

El presidente electo también envió un mensaje de motivación a los integrantes del equipo antes de su viaje al certamen internacional.

“Así que, listos para Japón, ¿no? A veces el Estado no tiene dinero, pero con un teléfono un presidente puede, gracias a los empresarios, resolver un tema que parecería menor, pero que es de gran importancia.”

Finalmente, De La Espriella destacó que la participación de los jóvenes trasciende el ámbito competitivo y representa una oportunidad para fortalecer el conocimiento y la innovación en el país.

“Porque no es simplemente participar en un evento internacional; es la transferencia de conocimientos valiosos para ellos, en cabeza de estos niños maravillosos.”

Paso a paso en la búsqueda del apoyo

Ricardo Madero, CEO de RoboKids, explicó a SEMANA que la decisión de dirigir el mensaje al mandatario electo respondió al momento que vive el país y a la importancia de hacer visible el esfuerzo de los menores que lograron clasificar a la competencia internacional.

“Dirigimos nuestro mensaje al presidente electo Abelardo De La Espriella porque reconocemos en él un símbolo del cambio que atraviesa el país y sentimos que era una oportunidad significativa para que nuestra voz pudiera ser escuchada. La representación de Colombia en un escenario mundial de robótica no es solo un logro académico, sino un acto de esperanza y de construcción de futuro”, afirmó.

Por medio del apoyo, los niños podrán cumplir el sueño de asistir a la competencia internacional. Foto: Getty Images/iStockphoto

Madero señaló que, antes de acudir al presidente electo, la organización realizó múltiples gestiones ante diferentes entidades gubernamentales, tanto locales como regionales, sin obtener el respaldo necesario para financiar el viaje de la delegación.

“A pesar de las múltiples gestiones realizadas ante diferentes estamentos gubernamentales en distintos departamentos, no fue posible obtener un respaldo concreto que acompañara este sueño. Por eso consideramos que enviarle este mensaje era la vía más legítima y sincera de mostrarle, aunque fuera a la distancia, el esfuerzo y la dedicación de los niños que llevarán el nombre de Colombia al Mundial de Robótica en Japón”, indicó.

El directivo aseguró que la búsqueda de apoyo no se limitó al sector público. También acudieron a empresas privadas con la expectativa de encontrar aliados comprometidos con la educación, la innovación y el talento colombiano.

“Siempre hemos buscado establecer comunicación con los gobiernos de turno, en distintos niveles, para solicitar respaldo a este tipo de iniciativas educativas y de representación internacional. No obstante, debo señalar que no solo acudimos al sector público, sino a la empresa privada, con la esperanza de encontrar aliados que comprendieran la trascendencia de este esfuerzo. Lamentablemente, las respuestas han sido promesas que con el tiempo se diluyen y nunca llegan a materializarse en un apoyo real y sostenido”, manifestó.

Abelardo De La Espriella aterriza en Neiva para coordinar su empalme territorial con las autoridades del Huila

Según Madero, esta experiencia ha llevado a RoboKids a mantener el proyecto gracias a la autogestión y al compromiso de las familias, convencidos de que la participación de los niños en este tipo de competencias representa una inversión en el futuro del país.

“La participación de nuestros niños en el Mundial de Robótica en Japón es un acto de construcción de futuro que merece ser acompañado por quienes tienen la responsabilidad y la capacidad de fortalecer el talento colombiano”, agregó.