“Presidente, hoy necesitamos su ayuda”: el urgente llamado de 15 niños a Abelardo De La Espriella para ir al mundial de robótica 2026

Quince niños colombianos que obtuvieron un cupo para competir en el Mundial RoboRAVE 2026, en Japón, hicieron un llamado público al presidente electo, Abelardo De La Espriella, para solicitar apoyo que les permita viajar y representar al país.

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Aunque lograron clasificar gracias a su desempeño en competencias de robótica, aseguran que el principal obstáculo ahora son los recursos económicos.

Un sueño que podría quedarse en tierra

El mensaje fue encabezado por María Lucía Madero Ramírez, una niña de siete años que integra la delegación colombiana. En un video dirigido al mandatario electo, Abelardo De La Espriella, explicó que “no fue fácil, pero hoy tenemos el honor de representar a nuestro país”, además dijo que ella y sus compañeros ya cumplieron con el reto deportivo y académico de clasificar al certamen internacional.

“Presidente, hoy necesitamos su ayuda, ya hemos hecho nuestra parte, entrenamos durante meses, competimos y conseguimos este lugar, pero no tenemos los recursos económicos para viajar. Queremos llevar la bandera de Colombia hasta Japón y necesitamos su apoyo para hacerlo realidad”, expresó la menor.

La delegación está conformada por 15 niños, con edades entre los 7 y los 14 años, además de cuatro entrenadores. Los participantes provienen de diferentes ciudades del país:

Cuatro de Neiva

Seis de Barranquilla

Dos de Santa Marta

Tres de Envigado

Según relataron, la clasificación fue el resultado de meses de preparación, competencias y entrenamiento para obtener el derecho de representar a Colombia en el campeonato que se realizará en Japón.

Una situación que se ha repetido en años anteriores

Alejandra Ramírez, entrenadora de la delegación, explicó que no es la primera vez que un grupo colombiano obtiene un cupo para un mundial de robótica. Sin embargo, aseguró que el principal problema continúa siendo la financiación para asistir a estos eventos.

“Ya es la quinta vez que nuestros niños clasifican a un mundial de robótica para representar a nuestro país, pero lamentablemente el apoyo económico del Estado y del sector privado ha sido nulo”, afirmó.

La entrenadora indicó que, ante esa situación, las familias han tenido que organizar actividades para reunir dinero y cubrir los costos de los viajes.

“Nos ha tocado realizar diferentes actividades para hacer recaudo de dinero y el esfuerzo de sus padres. Gracias a esto hemos podido asistir a tres de los cuatro mundiales anteriores”, señaló.

De acuerdo con su relato, la delegación colombiana ha logrado competir anteriormente en China —en dos oportunidades— y en México. No obstante, también recordó que hubo una edición en Australia a la que no pudieron asistir por falta de recursos.

El pedido al presidente electo

En el mensaje difundido por la delegación, tanto los niños como los entrenadores insistieron en que el mérito deportivo ya fue alcanzado y que ahora necesitan respaldo para convertir ese logro en una participación internacional.

“Estos niños ya demostraron que tienen disciplina, talento y todo el mérito para representar nuestro país. Ahora necesitamos de su respaldo para que el esfuerzo de nuestros niños no se quede en tierra y puedan volar hasta lo más alto, llevando la bandera de nuestro país hasta Japón”, manifestó Alejandra Ramírez.

La solicitud está dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, con la expectativa de obtener apoyo que permita cubrir los gastos del desplazamiento de toda la delegación.

Un llamado para representar a Colombia

El video concluye con un nuevo mensaje de esperanza por parte de los menores, quienes reiteraron que su objetivo es competir en nombre del país en uno de los encuentros internacionales más importantes de robótica educativa.

“Por favor, ayúdenos a representar a Colombia en Japón. Ayúdenos a hacer realidad este sueño”, concluye el mensaje dirigido al presidente electo.

Mientras esperan una respuesta, las familias continúan buscando alternativas para reunir los recursos necesarios y evitar que el esfuerzo realizado durante meses de preparación termine sin la posibilidad de competir en el escenario internacional para el que ya lograron clasificar.