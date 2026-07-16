EE. UU. hizo un anuncio que preocupa al mundo científico: las noches sufrirían un impactante cambio

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos dio un paso que genera inquietud en la comunidad internacional al autorizar el funcionamiento de un satélite experimental diseñado para reenviar la luz del Sol hacia la Tierra durante las horas de oscuridad.

Esta iniciativa, liderada por la empresa Reflect Orbital, busca superar la barrera natural de la noche para ofrecer iluminación en puntos específicos de la superficie terrestre, creando lo que algunos denominan ‘días falsos’ en medio de la oscuridad.

Modelos climáticos estarían subestimando un fenómeno cuyos efectos “podrían ser incluso más drásticos”

El concepto de la luz solar a la carta

Wired señaló el término “A la carta”, teniendo en cuenta que el proyecto se basa en el despliegue del satélite Eärendil-1, una estructura que se situará en la órbita baja —un espacio cercano a la Tierra, aproximadamente a 625 kilómetros de altura— y que portará un reflector de 18 metros fabricado con un material extremadamente fino y altamente brillante.

El funcionamiento consiste, en esencia, en un espejo gigante que rebota los rayos solares hacia áreas seleccionadas de entre 5 y 6 kilómetros de diámetro.

El satélite Eärendil-1 reflejará la luz del Sol hacia zonas específicas de la Tierra durante la noche. Foto: Getty Images

La intención principal de esta tecnología es potenciar el uso de energías limpias, permitiendo que las plantas solares continúen generando electricidad incluso cuando el sol se ha ocultado en el horizonte.

Además, se contempla su utilidad en situaciones críticas, como facilitar labores de rescate nocturnas, apoyar infraestructuras durante emergencias o iluminar construcciones en zonas aisladas sin depender de motores eléctricos ruidosos y contaminantes.

Ambición espacial: miles de espejos en el horizonte

Aunque actualmente se ha aprobado un único satélite de prueba para verificar si la tecnología es eficaz y controlable, las metas de la compañía son mucho más amplias. Para el año 2035, se proyecta la creación de una red masiva compuesta por 50.000 satélites reflectores.

Este crecimiento potencial ha encendido las alarmas, pues el éxito de este experimento podría incentivar a otras empresas a llenar el cielo de objetos brillantes, lo que algunos expertos describen metafóricamente como un firmamento “lleno de lunas” artificiales que alterarían para siempre la vista nocturna.

Los riesgos para la ciencia y el equilibrio natural

La oposición a este proyecto es contundente por parte de diversas instituciones científicas, como la Sociedad Astronómica Americana y el Observatorio Europeo Austral, que consideran que esta tecnología representa una “amenaza existencial” para la observación del universo.

El proyecto también genera preocupación por los riesgos para la aviación y otros satélites en órbita. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

El exceso de luz artificial en el espacio dificultaría enormemente el trabajo de los telescopios terrestres, que ya enfrentan problemas por la saturación de objetos en la órbita baja.

Más allá de la astronomía, existen preocupaciones sobre el impacto en la salud y la seguridad:

Alteración de ciclos biológicos: La luz artificial nocturna puede confundir los ritmos circadianos, que son los relojes internos que regulan el sueño y otras funciones vitales en humanos, animales y plantas.

La luz artificial nocturna puede confundir los ritmos circadianos, que son los relojes internos que regulan el sueño y otras funciones vitales en humanos, animales y plantas. Seguridad en el transporte: Los destellos repentinos de luz reflejada podrían encandilar a pilotos de aviones o conductores en tierra.

Los destellos repentinos de luz reflejada podrían encandilar a pilotos de aviones o conductores en tierra. Daños tecnológicos: La intensidad de este reflejo podría ser tan alta que llegaría a sobrecargar o dañar los sensores sensibles de otros satélites y telescopios de investigación.

Un futuro en debate

A pesar de las casi 2.000 quejas recibidas durante el proceso de regulación, las autoridades estadounidenses decidieron que los impactos en la astronomía no son motivo suficiente para prohibir este primer ensayo tecnológico.

Por su parte, la empresa responsable afirma estar dispuesta a colaborar con los científicos y ajustar sus planes si las pruebas demuestran que los efectos negativos superan los beneficios de esta luz solar bajo demanda.