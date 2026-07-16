Solo necesita 10 minutos para proteger su celular de los ataques que roban dinero en tiempo récord

En la actualidad, el teléfono móvil ha dejado de ser un simple medio de comunicación para transformarse en el depósito de la existencia privada y financiera de las personas.

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Desde credenciales bancarias hasta documentos laborales confidenciales, el dispositivo concentra información que de caer en manos equivocadas, representaría un riesgo crítico. Mario Micucci, experto de ESET, advierte que realizar una revisión rápida es vital para evitar que “toda tu vida digital quede vulnerable”.

Fortificación del sistema y el acceso físico

La primera barrera de contención no reside en programas complejos, sino en mantener el software al día. Las actualizaciones no son solo mejoras visuales; son parches de seguridad que cierran “brechas” o fallas que los delincuentes ya saben aprovechar. Complementariamente, el bloqueo de pantalla es la defensa inmediata ante la pérdida del equipo.

Mantener el software actualizado y un bloqueo seguro reduce el riesgo de accesos no autorizados. Foto: Getty Images / Canva

Es fundamental utilizar métodos biométricos (como la huella dactilar o el reconocimiento facial) o códigos que no sean predecibles. Según los expertos de ESET, el peligro de un descuido es alto, ya que “el acceso físico sigue siendo una de las formas más simples de comprometer un dispositivo”, permitiendo que extraños entren libremente a correos y redes sociales.

El peligro oculto en las aplicaciones y sus permisos

A menudo se instalan herramientas que quedan en el olvido, pero que siguen representando un riesgo. Cada aplicación es una posible vía de entrada. Por ello, los expertos recomiendan eliminar lo que no se use, pues “si se reduce la cantidad de apps, también se achican las puertas de entrada para los cibercriminales”.

Asimismo, es prudente vigilar los permisos que estas solicitan. No es lógico que una aplicación de linterna requiera leer sus contactos o acceder al micrófono. Ajustar estas autorizaciones desde el menú de privacidad evita que funciones como la cámara o la ubicación realicen un seguimiento constante sin que usted lo note.

Blindaje de la conectividad y las cuentas personales

Las conexiones inalámbricas son frecuentemente el punto débil donde se intercepta información. Se aconseja desactivar el Bluetooth cuando sea innecesario y borrar el historial de redes Wi-Fi públicas, ya que estas pueden ser utilizadas para conexiones no autorizadas.

Para proteger sus finanzas y redes, la herramienta más potente es el doble factor de autenticación (2FA). Este sistema añade una segunda llave de seguridad (como un código enviado al mensaje de texto o una app de autenticación) que se solicita después de la contraseña. Esta medida es crucial porque “evita por ejemplo que los actores maliciosos secuestren la cuenta, roben las redes y contactos, y accedan a los servicios bancarios”.

Evitar redes Wi-Fi públicas guardadas y usar 2FA reduce el riesgo de robo de cuentas y dinero. Foto: Getty Images

En última instancia, la protección no depende de herramientas complejas, sino de la constancia. Como bien concluye Micucci: “La ciberseguridad no se trata de soluciones mágicas, sino de pequeños hábitos que pueden hacer una gran diferencia”.