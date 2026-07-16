El error fatal con el aire acondicionado que puede poner en riesgo su vida en plena ola de calor

Durante estas temporadas de calor extremo, los sistemas aire acondicionado dejan de ser un lujo para convertirse en una herramienta de supervivencia indispensable, sin embargo, lo que se percibe como un refugio ante las altas temperaturas puede esconder peligros considerables si no se utiliza con la debida precaución.

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El desafío de la adaptación corporal inmediata

El mayor inconveniente surge con los denominados choques térmicos. De acuerdo con la revista científica Futura, este fenómeno ocurre cuando el organismo se ve obligado a realizar un esfuerzo súbito para ajustarse a variaciones extremas de temperatura, como sucede al salir de un ambiente refrigerado a 20°C y enfrentarse directamente a un exterior de 40°C.

Qué ocurre en el cuerpo al pasar del aire acondicionado al calor extremo Foto: Getty Images

Para el cuerpo humano, esta transición representa un reto físico de gran magnitud que puede comprometer la salud, manifestándose inicialmente a través de mareos. En personas que ya presentan condiciones cardíacas previas, estas complicaciones pueden escalar hasta volverse críticas.

El impacto en las defensas naturales

Más allá de la presión sobre el corazón, el uso inadecuado del aire frío repercute directamente en la capacidad de respuesta del sistema respiratorio. La exposición constante a temperaturas artificialmente bajas debilita las mucosas, que actúan como la primera barrera protectora en la nariz y garganta contra agentes externos.

Cuando estas defensas se ven vulneradas, el cuerpo queda expuesto a la entrada de microorganismos nocivos. Como consecuencia, se incrementa notablemente la probabilidad de desarrollar padecimientos como faringitis, bronquitis o resfriados comunes en plena estación estival.

Microbios en suspensión: el riesgo del descuido

Un aspecto crítico y a menudo ignorado es el estado de las instalaciones de enfriamiento. Aquellos sistemas que utilizan agua para su funcionamiento —comunes en grandes infraestructuras como hospitales o centros comerciales— pueden transformarse en focos de infección si carecen de un mantenimiento riguroso.

En estos entornos, puede proliferar la bacteria conocida como Legionella, responsable de la legionelosis. El riesgo radica en que el microorganismo se dispersa a través de microgotas de agua que quedan suspendidas en el aire, facilitando que cualquier persona presente en el lugar las inhale sin percatarse. Por este motivo, la desinfección periódica y la sustitución de filtros son medidas de seguridad obligatorias.

La bacteria que puede proliferar en algunos sistemas de aire acondicionado sin mantenimiento Foto: Getty Images

El Instituto Pasteur comentó que:

“Cuando los sistemas de aire acondicionado utilizan agua para enfriar el ambiente –algo muy habitual en hoteles grandes, hospitales o centros comerciales– estas bacterias pueden proliferar si el agua se contamina. Después, el peligro es que la bacteria se disemine mediante diminutas gotas de agua suspendidas en el aire, que cualquiera puede respirar. Por eso, el mantenimiento regular y el cambio de filtros son esenciales para mantener a raya estas amenazas invisibles”.

Medidas de protección y alternativas inteligentes

Para disfrutar de un ambiente fresco sin comprometer la integridad física, los expertos señalan que es fundamental evitar cambios bruscos, procurando que la diferencia entre la temperatura interna y la externa no supere los 6 u 8 grados en la medida de lo posible.

Asimismo, no olvidar la higiene técnica: Mantener el sistema limpio siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante ayuda a prevenir la acumulación de patógenos.