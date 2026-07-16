René Higuita y Vozinha: el afectuoso encuentro en el Mundial 2026 que tiene 515 mil vistas

René Higuita hace parte de la historia de Colombia por lo logrado con la selección. Internacionalmente se hizo notar con el famoso ‘escorpión’,el cual que lo catapultó al reconocimiento mundial y que hoy día, aún lo tiene vigente para muchos.

El exarquero nacional ha estado en los últimos días en el Mundial 2026 que se desarrolla en Norteamérica. Los partidos de la Selección Colombia los acompañó, así como otros eventos a los que fue invitado por marcas y patrocinadores.

Higuita difundió este jueves, 16 de julio, un video junto al golero sensación de la Copa Mundo, Vozinha. El colombiano y el de Cabo Verde estuvieron por unos cuantos minutos conversando, reconociéndose su labor y cruzando algunas palabras entre sí.

Previo a ese encuentro afectuoso entre ambos Higuita decía en la grabación que le hizo una familiar: “Con el hombre del momento“.

Al percatarse Vozinha de que estaba el portero colombiano, se vino hacia él para tener un momento que luego fue viralizado. Al de los africanos se le escuchó decirle: “Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil”.

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René fue bastante generoso con su colega y le reconoció que es “Ídolo mundial. Él fue el responsable de los triunfos de Cabo Verde”.

Tras ese momento entre Higuita y Vozinha hubo su respectiva foto, que alojó a los pocos minutos el cafetero en sus redes sociales. No fue la única estrella con la que el colombiano compartió, hubo otros a los que dedicó un mensaje.

“Aquí se encuentra la historia del fútbol mundial, quienes la escribieron. A días de la gran final, compartir este momento con íconos de distintas generaciones confirma que el legado no termina cuando acaba un partido”, dejó en su perfil de Instagram.

Entre esos otros con los que estuvo René se destacan Roberto Baggio, el fenómeno Ronaldo, Javier Zanetti, David Trezeguet y algunos otros.

Dicha grabación junto a Vozinha se viralizó de una forma impresionante. Después de cinco horas de cargada, llegó a más de 515 mil vistas y casi 50 mil likes.

Del anonimato al estrellato

Josimar José Évora Dias, de 40 años, y más conocido como Vozinha, fue uno de los hombres sensación del Mundial 2026 que está por terminar.

Sus actuación del debut contra la selección de España a la que le sacó oportunidades manifiestas de gol, hicieron que el golero pasase de ser uno más en el campeonato mundial, a toda una celebridad.

Vozinha fue elegido la figura del partido vs. España, donde Cabo Verde debutó en el Mundial 2026. Foto: FIFA

Sus redes sociales recibieron el crecimiento de las cifras tanto de seguidores como de interacciones de una manera exponencial. Hoy día ha logrado alcanzar la cifra de 29,3 (veintinueve millones trescientos mil) seguidores en su Instagram.

Sobre su futuro deportivo se pensaba que por su edad, tras la Copa Mundo pensaría en el retiro pero ofertas le harían pensar en extender su trayectoria un tiempo más. Hace algunas semanas se le vinculó con Inter Miami de Estados Unidos.

Recientemente, se reportó que el cuadro chileno de Colo Colo hizo una oferta formal por eeste. Dicha información fue suministrada por el periodista, Germán García Grova.