René Higuita se pronuncia sobre extinción de dominio a casa vinculada al cartel de Medellín: “Buena fe”

René Higuita, el famoso arquero de la selección Colombia por su emblemático escorpión, se pronunció en las últimas horas sobre el escándalo que se le armó en el país: la justicia le hizo extinción de dominio a una casa de su propiedad que estaría vinculada al cartel de Medellín.

René Higuita pierde lujoso predio en El Poblado; habría sido obtenido con dineros del narcotráfico

A través de un comunicado de dos páginas publicado en su cuenta de X, el guardameta que también estuvo en las filas de Atlético Nacional explicó: “La propiedad fue adquirida de manera completamente legal, actuando siempre de buena fe y con recursos provenientes exclusivamente de mi trabajo”.

Higuita explicó que la negociación de la propiedad que hoy se encuentra en el centro de la controversia se dio por medio de una permuta, la cual, consistió de la entrega de dos apartamentos como parte de pago. Uno de esos, explica el exportero, “había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio obtenido como mejor jugador del año”.

El exjugador de la Selección Colombia aclaró que años después supo que dicho predio perteneció a una persona que después fue identificada como “testaferro del cartel de Medellín”, por lo que consideró necesario destacar que esa situación la “desconocía por completo al momento de la adquisición”.

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En el comunicado el exjugador de fútbol también resaltó que la propia Fiscalía había descartado cualquier tipo de antecedentes penales o investigaciones penales contra el entonces “testaferro del Cartel de Medellín” en la época en que se llevó a cabo la negociación de la propiedad.

Por eso Rene Higuita fue enfático en manifestar que “fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”. Sin embargo, anunció que apelará la extinción de dominio en contra del inmueble, asegurando que tiene “la confianza de que mi actuación de buena fe sea valorada dentro del proceso”.

El exarquero de la Selección Colombia y de Nacional también aclaró que hasta este momento no ha sido condenado ni investigado por algún tipo de delito en este proceso. De hecho, destacó que el juez dentro del caso lo reconoce como tercero de buena fe y deja claro que su nombre nunca ha estado relacionado con actividades de testaferro.

“Lamento profundamente esta situación, no solo por el juicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce. Aunque respeto las decisiones judiciales y acudiré a los mecanismo legales para controvertirlas”, dijo Higuita en el comunicado.

Por último, el exarquero hizo un llamado para que la información relacionada sobre este caso tenga contexto y responsabilidad, pues los hechos podrían inducir a la ciudadanía a creer que ha estado vinculado con algún delito o actividades criminales.