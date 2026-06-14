El día que René Higuita golpeó a César Augusto Londoño: así recordó la anécdota

En julio de 1992 el país conoció que el arquero René Higuita golpeó en la cara al periodista César Augusto Londoño, uno de los comunicadores deportivos más reconocidos de Colombia.

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En aquella época se dijeron muchas cosas sobre el por qué había sucedido esa agresión, aunque nunca se supo realmente qué fue lo que pasó.

Durante todo este tiempo se dijeron muchas cosas al respecto, pero César Augusto Londoño reveló que la verdad es que después de dos décadas no sabe realmente el origen del golpe.

“Esa foto la publicó la revista SEMANA en portada en su momento. Yo era muy amigo de él. En aquella época hicimos la historia de Colombia en todo su trayecto hasta llegar a Italia en el mundial de 1990 y se vendía en las bombas de gasolina y la gente lo compraba”, recuerda Londoño.

Es decir, en ese momento los dos tenían una buena amistad, pero por una nota periodística todo cambió.

“En un determinado momento me pidieron una nota del Atlético Nacional que jugaba en Paraguay y no llevaron a Higuita. Le pedí a la corresponsal en Medellín, Luz María Giraldo, que hiciera la nota, pero no lo encontró e hizo la nota en el barrio”.

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Agregó: “En el barrio de Higuita la gente habló mal de él, yo quité eso pero estaba el logo de CM&. No sé qué le dijeron a él, no hablamos por un tiempo y en esa época todo era muy difícil en Medellín por el tema del narcotráfico. De hecho dejé de ir durante dos años por amenazas probadas, pero tomé la decisión de ir después de un tiempo a un partido contra Costa Rica, Colombia ganó”.

El periodista recordó que tras el triunfo de la Selección Colombia debía volver a Bogotá al siguiente día y que justo en el aeropuerto se encontró con el arquero. “Nacional jugaba contra Millonarios y en el vuelo mío venía el equipo. Higuita llegó con sus escoltas, no con el equipo, y yo estaba con Édgar Perea y de un momento a otro me pegó. Yo me quedé sin saber si fue por la nota del barrio o qué paso, pero pasaron 20 años y nunca supe”.

Diego Bonilla y César Augusto Londoño. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Pasaron dos décadas para que Londoño le preguntara cara a cara a Higuita por lo sucedido.

“Después de 20 años lo entrevisté en un programa que tenía en WIN Sports y le lancé la pregunta: ¿Usted por qué me pegó? Se rio y me dijo que no se acordaba".

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César Augusto asegura que seguramente todo fue por chismes y por los problemas que había en esa época, donde Colombia estaba bajo el yugo de los capos del narcotráfico.

“Hacer periodismo en esa época era muy complejo por el tema del narcotráfico y nosotros hablábamos de todos los equipos que tenían relación con esos capos. Nos amenazaron muchas veces”.

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