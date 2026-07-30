América vs. Nacional, reprogramado por la posesión de Abelardo De La Espriella: nueva fecha para el clásico

El clásico América de Cali vs. Atlético Nacional es, para muchos, el partido definitivo del fútbol colombiano. El equipo rojo ha construido una historia suficiente para estar en el top de los gigantes del FPC y compite con Millonarios por el lugar vacante, teniendo en cuenta que el verdolaga es el más veces ganador y no se mueve de su lugar.

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Por la cuarta fecha de la Liga Betplay habrá acción entre Nacional y América. Este choque de trenes se llevará a cabo en el Pascual Guerrero de la capital del Valle del Cauca y, seguramente, paralizará no solamente a las dos hinchadas, sino a todo el fútbol colombiano.

Un partido aparte, donde ganarle al eterno rival será un gran premio, además de ser una verdadera exigencia. Asimismo, verdes y rojos pasarán por un serio examen de competición y es el escenario ideal para que muestren sus avances con el técnico Lucas González en Atlético Nacional y David González en América de Cali.

Ya sin competencia internacional a la vista, verdolagas y escarlatas llegarán a este compromiso con todo el poder y nómina a disposición para quedarse con la victoria. Con la expectativa en lo alto, la Dimayor tuvo que pronunciarse y reprogramar el clásico debido a la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pues el evento tendrá como epicentro a la ciudad de Cali el próximo viernes 7 de agosto.

Nacional venció al América 2-1 en el Atanasio, por la cuarta fecha de la Liga I de 2026. Foto: Colprensa

En primera instancia, el partido en el Pascual estaba programado para el sábado 8 de agosto de 2026, desde las 8:30 p. m., pero por la posesión presidencial, cambia de día, y ahora quedó reprogramado para el 9 (día siguiente, domingo), a las 8:15 p. m. Como es habitual, el canal Win Sports+ lo transmitirá.

América vs. Nacional se mueve por duros protocolos de seguridad

El cambio de horario del partido prioriza los protocolos de seguridad que habrá en Cali en esos días por el evento político. La Dimayor tuvo en cuenta el pedido que la Policía de la ciudad ya estaba haciendo, pues sus dispositivos y recursos estarán concentrados en el orden público de los días 7 y 8 de agosto.

Asimismo, la entidad que regula el fútbol colombiano anunció la reprogramación del partido de América de Cali contra el Deportivo Pereira, que se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas el 29 de septiembre.

En lo que tiene que ver con Atlético Nacional, el juego contra Boyacá Chicó, por la primera fecha de la Liga Betplay, que fue aplazado a solo horas de jugarse en la ciudad de Tunja el 26 de julio, quedó para el 9 de septiembre a las 8:00 p. m., en el estadio La Independencia.