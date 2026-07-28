Cali activa plan de máxima seguridad para la posesión de Abelardo De La Espriella, el 7 de agosto

Este martes, 28 de julio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dio a conocer que ha dispuesto de todo un vasto operativo de seguridad en la ciudad con el fin de recibir a las diferentes personalidades nacionales e internacionales que llegarán este 7 de agosto en la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella. Hubo consejo de seguridad donde participó la Gobernación del Valle, la Fuerza Pública y demás autoridades.

Confirman lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella: será en el UCS Arena, auditorio de la Universidad Santiago de Cali

“Cali se está preparando para recibir al país el 7 de agosto. Junto con la gobernadora, la Fuerza Pública y las demás autoridades, adelantamos un consejo de seguridad para definir todas las medidas de protección para este importante evento”, dijo Eder por medio de una publicación en la red social X.

Asimismo, el mandatario anunció que hay una millonaria recompensa para quienes brinden información que les permita anticipar cualquier acto terrorista que atente contra la seguridad ciudadana.

“Hemos dispuesto una recompensa de hasta $500 millones por información que permita prevenir cualquier amenaza, atentado o alteración del orden público, incluyendo el uso de armas, drones o vehículos sospechosos”, indicó.

Eder también dijo que instalarán un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de coordinar cada una de las acciones de vigilancia de monitoreo ante cualquier requerimiento o eventualidad.

“Desde ya instalaremos un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento permanente a la preparación y coordinación del dispositivo de seguridad”, señaló.

Por cielo y tierra blindarán la posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Finalmente, el alcalde reiteró que el objetivo es garantizar que la posesión presidencial se desarrolle sin contratiempos y con todas las condiciones de seguridad para autoridades, invitados y ciudadanía.

“Vamos a blindar a Cali y al Valle del Cauca para garantizar una posesión segura y en completa tranquilidad”, concluyó. En Cali y Valle del Cauca, las autoridades desplegaron todas las capacidades para garantizar la tranquilidad de este evento.

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La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en diálogo con SEMANA, confirmó que el lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto, será en la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda.

Este auditorio, el más grande y moderno del suroccidente colombiano, tiene una capacidad para 2800 personas.

Posesión de Abelardo De La Espriella será en USC Arena de la Universidad Santiago de Cali. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

La noticia fue confirmada tras un consejo de seguridad en el que participó la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali y allí se descartaron otros lugares como la Plaza de Cayzedo, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.

El mandatario electo hizo el anuncio durante una declaración que lanzó en sus redes sociales y allí argumentó por qué eligió a la capital del departamento del Valle del Cauca.

Durante su declaración explicó que Popayán está viviendo actividades volcánicas que han complicado las condiciones climáticas que han obligado el cierre del aeropuerto de esa ciudad. Por esa razón, las garantías necesarias no están dadas en esa ciudad para hacer la posesión.

Sin embargo, aclaró que su promesa de campaña fue hacer un homenaje a los soldados y policías de Colombia, razón por la cual eligió a Cali como sede de su posesión.