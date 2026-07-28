Confirman lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella: será en el UCS Arena, auditorio de la Universidad Santiago de Cali

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en diálogo con SEMANA, confirmó que el lugar de posesión del presidente Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto, será en la Arena USC, auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, sede Pampalinda.

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Este auditorio, el más grande y moderno del suroccidente colombiano, tiene una capacidad para 2800 personas.

La noticia fue confirmada tras un consejo de seguridad en el que participó la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali y allí se descartaron otros lugares como la Plaza de Cayzedo, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.

Aunque estaba previsto que la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se realizaría en el departamento del Cauca este domingo 26 de julio, anunció que el evento de transición de mando se hará en Cali, Valle del Cauca.

El mandatario electo hizo el anuncio durante una declaración que lanzó en sus redes sociales y allí argumentó por qué eligió a la capital del departamento del Valle del Cauca.

Durante su declaración explicó que Popayán está viviendo actividades volcánicas que han complicado las condiciones climáticas que han obligado el cierre del aeropuerto de esa ciudad. Por esa razón, las garantías necesarias no están dadas en esa ciudad para hacer la posesión.

Sin embargo, aclaró que su promesa de campaña fue hacer un homenaje a los soldados y policías de Colombia, razón por la cual eligió a Cali como sede de su posesión.

“Por ello le solicito a la Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar todas las condiciones logísticas”, dijo De La Espriella.

Indicó que la seguridad en su Gobierno será prioridad y que por ello decide posesionarse en Cali, porque en esa región los grupos criminales se han fortalecido y desde el 7 de agosto él los empezará a combatir.

“Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la base aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali”, reiteró.