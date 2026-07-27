Habló pareja de María Camila Potosí; contó qué le dijo la sospechosa del crimen y cómo encontró el cuerpo: “Bastante devastadora”

El pasado 16 de julio, fue reportada en Cali la desaparición de una mujer embarazada, de 21 años, identificada como María Camila Potosí.

Pasaron pocos días y el cuerpo de María Camila fue hallado el domingo 19 de julio, en el kilómetro 3, vía La Buitrera, específicamente a orillas del río Meléndez.

Los familiares de la mujer, que estaba de ocho meses de embarazo, dicen que le sacaron la bebé del vientre y ahora piden a las autoridades que la encuentren.

En medio de la investigación para esclarecer este hecho, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo que una mujer, principal sospechosa del crimen, ya fue interrogada por las autoridades.

Se trata de una mujer con la que fue vista por última vez María Camila, mientras esta la transportaba en una moto, tal como quedó registrado en varias cámaras de seguridad.

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Ahora, cuando han pasado pocos días de esta tragedia, la pareja de María Camila habló en el videopódcast Conducta Delictiva. El hombre recordó qué le dijo a él y a la familia de María Camila, la mujer que hoy está en la mira de las autoridades, una vez la abordaron.

“Estaba muy nerviosa. Ella decía que estaba nerviosa porque sentía que todos la estábamos atacando con preguntas. Entonces le decían: ‘Es normal que te ataquen o que te sientas atacada, porque estamos preguntando. Se perdió alguien. La última persona con la que la vieron fue contigo’“.

Cámaras de seguridad registraron los últimos movimientos conocidos de María Camila Potosí, junto a la sospechosa. Foto: Suministrado a El País

Agregó el hombre en Conducta Delictiva: “Lo que ella decía era que se la encontró en la mañana, dijo que la esperara y que después la llevó a la casa y la dejó ahí. Como ya habíamos visto en los videos. Después dijo que, después, la recogió y que saliendo de donde ella estaba, a mano izquierda está el hospital; Ella estaba muy nerviosa y según eso fue que lo que me explicó”.

Sin embargo, aseguró la pareja de María Camila, la hoy sospechosa se contradecía en sus versiones.

“Después la otra familiar que estaba ahí dijo: ‘Ella está diciendo muchas versiones’. Entonces, a medida que iban pasando las cosas, o iba hablando más nerviosa, como que cambiaba ciertas cosas. Ahí es donde nosotros dijimos ‘ella tiene que saber algo’”, narró en Conducta Delictiva.

Durante la entrevista, la pareja de la mujer asesinada también recordó cómo descubrió el cuerpo sin vida de María Camila, después de que les informaron que habían hallado un cadáver junto al río Meléndez, que podría ser el de la joven.

“Ahí estaban los del CTI y yo miré el cuerpo, pues yo quería ver que era ella. Ya miré las cejas, ya miré los tatuajes, ya le miré la barriga y el vestido; le miré la boca hinchada, como la lengüita afuera; los ojitos se le miraban afuera. Fue una escena bastante devastadora”, agregó.

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Inicialmente, no logró establecer si María Camila tenía, o no, la bebé en su vientre.

“Lo miré infladito (el vientre), lo miré como ella estaba, pero pues obvio estaba un poquito más, por lo que estaba en el agua. Ya se sentía el olor de que ella ya estaba varios días ahí; pero al ver la barriga cómo estaba, pues yo dije: ‘tiene que estar ahí’. Pero ya yo dejé de verla, porque no era capaz”, relató la pareja de María Camila en Conducta Delictiva.